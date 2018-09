Schmidt Premium Cars, divizia de automobile de lux a MHS Holding – singura reprezentanta Rolls-Royce din Romania si regiunea de sud-est a Europei, marcheaza daruirea marcii pentru excelenta creativa, deschizand un spatiu cultural-artistic permanent, in salonul Rolls-Royce din showroom-ul Automobile Bavaria Baneasa. Astfel, este pusa in lumina mostenirea definitorie pe care marca o are de mai bine de 100 de ani.

"Am infiintat acest spatiu dedicat artei, ca o forma de aniversare a angajamentului istoric al Rolls-Royce pentru arta, in multele sale forme. Pentru inaugurare, am ales o sculptura, avand in vedere traditia marcii si spiritul ei. Mai exact, ne-am gandit la mostenirea lasata de ‘The Spirit of Ecstasy’, emblematica scupltura, care a impodobit in mod gratios capota fiecarui Rolls-Royce din 1911 pana in prezent. Atunci, sursa de inspiratie a fost o poveste despre mister, fascinatie si o iubire interzisa, petrecuta la inceputul erei auto. Artistul si sculptorul Charles Robinson Sykes a fost insarcinat sa creeze o opera care sa transmita spiritul Rolls-Royce, si anume: viteza insotita de liniste, absenta vibratiilor, captarea misterioasa a unei mari energii si crearea un organism perfect, inzestrat cu o gratie superba.", a declarat Michael Schmidt, Presedinte al MHS Holding si Schmidt Premium Cars.

Avand in vedere aceasta mostenire artistica si lunga traditie de mari sculptori a Romaniei, Schmidt Premium Cars l-a invitat Ion Iancut, un sculptor si pictor foarte apreciat, sa expuna doua lucrari, in salonul Rolls-Royce, incepand cu data de 28 august 2018 pana la 31 martie 2019. O sculptura, "Fiul risipitor", si o pictura, "Cautatorul de stea", vor fi expuse in salonul Rolls-Royce, situat in showroom-ul Automobile Bavaria din Baneasa. Cu o vocatie descoperita timpuriu, cultivata continuu de-a lungul anilor, Ion Iancut a construit un discurs inconfundabil in sculptura contemporana. Optiunea sa pentru morfologii cu o deosebita sarcina imaginativa are ratiuni adanci, intemeiate pe aderenta la cultura arhaica care isi cauta drum prin neincetatele expierente ale actualitatii. Artistul plaseaza forma sculpturala (in general, elemetele demersului artistic, apartinand regimului volumetric, discursului pictural sau grafic) in punctul central al unei discutii despre om, despre conditia umana, in perspectiva existentiala si filozofica. Cu numeroase expozitii personale, incepand cu anul 1974, pana in prezent, Ion Iancut are o cariera impresionanta, participand la expozitii de grup si simpozioane de arta, din tara si strainatate, adunand multe premii, pe parcursul carierei sale impresionante.





Schmidt Premium Cars detine sucursale in Romania si Germania: in Bucuresti, singurul centru de service Rolls-Royce din Europa de Sud-Est, iar in München un dealer Rolls-Royce care ofera intreaga gama de servicii exclusiviste distinsilor proprietari de automobile. Cele doua centre de service, din Bucuresti si München, asigura cele mai inalte standarde din domeniul automobilistic pentru a oferi servicii exceptionale clientilor din regiunile specifice.