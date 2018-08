BMW Group a introdus tomografia computerizata (CT) in dezvoltarea, productia si analiza prototipurilor - o premiera in industria auto . Datorita acestei tehnologii, intreaga gama de automobile, de la MINI la Rolls-Royce, poate fi acum controlata din punct de vedere al calitatii inca din fazele initiale de dezvoltare. Scanarile sunt realizate de patru roboti care se misca in jurul prototipului pentru a produce mii de imagini in sectiune transversala. Ulterior, acestea sunt utilizate pentru analize detaliate ale inovatiilor, materialelor noi si tehnologiilor de prindere. Pana acum, automobilele trebuiau dezmembrate pentru analiza, dar CT permite realizarea verificarilor cu automobile complet intact. Noul sistem de raze X se afla la uzina-pilot a BMW Group din Centrul de Cercetare si Inovatie (FIZ) din München, la intersectia dintre Dezvoltare si Productie.

Udo Hanle, director pentru integrarea productiei si uzine-pilot: "Utilizarea acestui sistem de tomografie computerizata de ultima ora este un pas inainte important pentru noi pentru ca ne va ajuta sa imbunatatim si mai mult calitatea produselor noastre. Acum, putem analiza prototipurile in detaliu fara a trebuie sa le dezmembram mai intai. Noul sistem ne permite sa examinam automobilele intr-o maniera care nu ar fi fost posibila cu sistemele conventionale de tomografie computerizata statica. In cele din urma, aceasta ne va permite sa integram mai repede noi tehnologii in automobilele de serie."