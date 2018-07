Gata, am zis ce am avut de zis. Acum sa intram impreuna in Seria 7.

Inainte sa va ofer toate detaliile, vreau sa va ilustrez o situatie. Cand am scris primul material despre o masina pe 9AM.ro, eu nu stiam exact toate cutumele despre realizarea unui material de genul acesta. Ba chiar am fost surprins atunci cand o companie auto mi-a raspuns la cererea mea de a face un test-drive. Stiam ca-mi doresc sa conduc si sa explorez modele noi de masini (ca aproape orice tanar, de altfel), insa n-aveam creionata o idee pe care s-o transpun intr-un material de presa care sa placa oamenilor care intra zi de zi pe 9AM.ro. Cu toate astea, entuziasmul de a conduce pentru prima oara un BMW X3 m-a facut sa uit de indoieli si i-am dat inainte. Au trecut aproape doi ani de-atunci. Doi ani in care am reusit sa castig increderea unui constructor auto premium prezent pe piata din Romania, incat sa-mi dea pe mana ce au ei mai bun * in portofoliu. Asadar, experienta cu Seria 7 n-a fost doar un prilej de vizitat locuri noi din Romania, ci si un punct de hotar pentru mine. Unde vreau sa ajung cu treaba asta... Acest lucru se datoreaza voua, cititorilor. Faptul ca de fiecare data ati intrat si citit fiecare aventura pe care v-am relatat-o, m-a adus pentru inca o zi in fata PC-ului prin intermediul caruia asez in fata dumneavoastra noi ganduri. Va multumesc pentru asta. Va multumesc ca sunteti acum, aici.

De cele mai multe ori stiu cum sa incep un articol in care am de prezentat o masina pe care am testat-o, insa in cazul lui Seria 7 mi-e destul de greu sa gasesc un start care sa cuprinda o idee generala despre experienta pe care am trait-o. Asadar, ca alternativa, va rog sa aveti rabdare si sa parcurgeti alaturi de mine ceea ce cred eu ca va fi o poveste care nu va va face sa simtiti cum trece timpul.

Binecunoscutul varf de gama al bavarezilor a aparut dupa oprirea productiei lui BMW New Six (cunoscut si ca BMW E3) care a putut fi admirat la Concursul de Eleganta Sinaia . Prima generatie de Seria 7 (E23) a fost prezentata lumii in anul 1977. De atunci si pana acum Seria 7 a fost schimbata de 6 ori si avem urmatoarele modele:

Prin 2010 (daca imi aduc aminte corect) vedeam la Top Gear un episod care prezenta BMW 760Li. Nu era inca M760Li. Eram contrariat de faptul ca unul dintre prezentatorii emisiunii luase o astfel de limuzina si, efectiv, o facuse aproape praf pe un circuit. Ce m-a impresionat, insa, a fost o cursa cu rivalul de la Mercedes-AMG: BMW lasase in urma S-Klasse. Vorbim si despre aceasta rivalitate un pic mai tarziu. Tot atunci cred ca am vazut pentru prima oara in viata mea un sistem de Night Vision.

Sa ne intoarcem in prezent.

Lucrurile nu sunt deloc simple cand vezi cat costa varful de gama al BMW (in varianta testata de mine, adica 740 Ld xDrive) si vezi ca pretul ii pleaca de la 103.768 de euro si-ajunge cu optiuni cam pe la 144.000. Pentru unii sumele de genul asta sunt un fleac, insa mie mi-ar lua in prezent cam vreo 30 ani de rate sa o pot achita. Am fost (foarte) atent cu masina, asta voiam sa subliniez.

Mie imi place sa calatoresc si n-am ratat nicio excursie cat am fost mic, iar acum ca ai mei nu mai sponsorizeaza nicio deplasare strang bani sa am pentru minim o plecare pe luna undeva in tara noastra. Intr-un weekend chiar am vrut sa vizitez Caracal, asa ca asta am facut. Ce trebuie sa precizez, insa, e ca ai mei parinti nu au avut norocul meu sa se plimbe atat de mult prin tara noastra, nu mai zic de parasit granitele ei. Asadar, cu un plan bun pus la bataie si multa atentie pe plan financiar am planuit o excursie in patru la mare. Mi-am zis ca experienta cu Seria 7 trebuie traita cu VIP-uri. Ce VIP-uri mai bune ca proprii parinti puteam gasi, nu?

Singurul om dezavantajat a fost iubita mea care a stat in dreapta si nici macar masaj in scaun n-a avut. Suna pompos sa auzi ca cineva se plange de lipsa masajului in scaunul de masina, stiu, dar cu o astfel de viata te obisnuiesti daca ai un Seria 7 si, bineinteles, ai si bani de optiuni. Totusi, nici pana astazi n-am deslusit misterul acesta al lipsei masajului in scaunul pasagerului dreapta...

M-am imbracat frumos, m-am aranjat si m-am dus dupa ai mei parinti la gara sa ii iau pentru prima oara in viata lor cu o limuzina. Veniti obositi dupa un drum de 7 ore si cu bagaj dupa ei, mare le-a fost mirarea cand au vazut cu ce i-am asteptat la gara. Initial tata mi-a zis ca el nu vrea s-atinga nimic din masina pentru ca totul pare extrem de scump. E adevarat, sa stiti. Interiorul lui Seria 7 este extraordinar de placut si, in plus, poate fi personalizat pana la cele mai mici detalii prin programul Individual.



Foto: Florentina Preda

Pentru prima oprire am ales un loc pe langa Aeroportul Henri Coanda, unde am stat si-am admirat aterizarea avioanelor. Ei stiau ca urmeaza sa ma mut intr-un nou apartament asa ca au venit pregatiti cu produse de curatenie, bormasina si tot felul de nebunii. Ce nu stiau ei e ca avea sa se intample cu totul altceva. Mergem pana la urma spre casa si toata lumea se pregateste de odihna. Asa incheiem prima zi.

Mie imi place sa fac surprize oamenilor la care tin si, mai ales, imi place sa fac asta oamenilor care mi-au suportat toate mofturile si m-au crescut pana la anii astia. Cum o surpriza buna nu se face cand omul e treaz si constient, la ora 2 fix, in miez de noapte, le-am dat trezirea si le-am zis ca trebuie sa plecam urgent. Am coborat eu primul si le-am pornit masajul si incalzirea in scaune, le-am deschis trapa, am setat iluminatul interior si le-am pus un film despre istoria Crucii Rosii pe cele doua ecrane fixate-n scaunele din fata. Dupa multe intrebari la care n-am putut raspunde pentru ca nu voiam sa stric surpriza, ”Istoria Binelui” si-a facut treaba in combinatie cu scaunele mari si confortabile ale lui Seria 7. Pana la intrarea pe Autostrada Soarelui in spatele meu se sforaia cu pasiune. Asta se datoreaza, in mare parte, si suspensiei pe perne de aer ale masinii.

Folosind modul Adaptive poti sa-ti vezi de drum linistit. Calculatoarele vor incerca s-ajusteze totul aproape de perfectiune pentru ca tu sa nu simti denivelarile drumului. Stim cum este A2 pana la km 40, asadar ansamblul acesta pus la dispozitia celor care urca-n Seria 7 pentru a-i face sa se simta cat mai bine cu putinta si-a castigat admiratia mea. Odata intrati pe autostrada, pasagerii VIP din spate nu s-au trezit. In plus, chiar daca motorul este diesel, de-abia il auzi. Avantajul lui, dupa cum stiu marea majoritate a soferilor e ca la drum lung consumul este destul de mic, chiar si pe o astfel de limuzina care cantareste peste doua tone. Cutia este un alt factor important in toata aceasta mare lume a confortului, astfel ca cea de pe Seria 7 m-a facut sa cred ca s-ar putea s-avem o masina electrica pe mana c-o singura viteza, incat chiar nu-ti dadeai seama cand efectua schimbarea. Cireasa de pe tort a fost aerul conditionat ionizat care poate fi setat pe trei trepte. Semana cu ce am mai testat pe Seria 5, insa in Seria 7 aroma era una mult, mult mai placuta.



Foto: Florentina Preda



Am redus sunetul filmului la minimum si mi-am vazut de drum. Am setat pilotul automat la 139 de km/h si m-am mutat pe banda intai. Nu poti sa fii niciodata prea precaut. Nu poti sti ce aventurier poate veni gata de decolat pe banda a doua. Farurile Laserlight bat cu claritate cam pana la 600 de metri in fata masinii si cand mai identificau cate-un TIR pe sensul opus, se adaptau si nu il orbeau pe cel care se indrepta spre Capitala.

In cele doua ore si jumatate in care pana si pasagerul din dreapta a adormit, eu aproape m-am simtit singur in masina. E oarecum fascinant sa fii la volanul unei astfel de masini in plina noapte. Iluminatul interior si calitatea materialelor te fac sa te simti infasurat intr-un loc special, doar al tau, din care cu greu te-ar putea scoate cineva. Am stat cu mainile pe volanul imbracat in piele fina (desi Seria 7 are, printre altele, sistem de condus semi-autonom) si m-am gandit la multe lucruri, in special la ceva care n-are neaparat legatura cu testul acesta, dar eu tot vreau sa va spun si sper sa ma pasuiti. Sunt atatea probleme pe care le intampinam de-a lungul vietii si atatea situatii in care dam tot felul de solutii unor intamplari pe care poate nici macar nu le-am creat. Avem atatea momente de cumpana, uneori chiar de disperare, iar asta nu cred ca se aplica doar romanilor din Romania. Tind sa cred ca este peste tot asa. In fiecare coltisor de lume este un om care poate n-a avut cea mai buna zi din an sau poate a pierdut pe cineva drag sau, pur si simplu, are impresia ca n-ar mai vrea sa continue. Eu vreau sa va spun un singur lucru: viata merita traita si niciodata, in niciun moment n-ar trebui sa abandonam. Daca n-am trai uneori si momente grele, cum am sti noi cand suntem cu adevarat fericiti? Stiu ca e ciudat acest paragraf si, poate, neasteptat. Dar... In miez de noapte gandurile iti inunda mintea cu viteza luminii si fix la asta ma gandeam in timp ce m-apropiam de litoralul romanesc. Cat de frumoase sunt unele momente in care ceea ce ai planuit iti iese, cand iti vezi parintii lipsiti de griji pentru cateva momente sau in care persoana iubita iti zambeste si stii cu tu ai contribuit la acel suras... Traiti viata asta, oameni buni! Una singura avem! Si fiti buni!

Sper ca ati rezistat pana aici si nu v-am distras prea tare cu cele relatate mai sus.

Am ajuns in Mangalia, iar oprirea la primul semafor a trezit pe toata lumea din masina. Trei perechi de ochi se uita confuzi la ceea ce ii inconjoara si o voce din spate exclama: „Suntem in Campina!”. „Sigur ca da. Chiar in Campina am intrat. Ajungem imediat si la cazare si oprim.”, am zis eu si a fost suficient. Toata lumea a trecut inapoi la somn. Masina asta e un magnet pentru cei carora le place sa se odihneasca, dar e buna si pentru cei care vor sa conduca linistiti stiind ca atat ei, cat si pasagerii se afla intr-o siguranta deplina. Geamurile duble, usile groase si inserturile de fibra de carbon in caroseria masinii fac din Seria 7 un adevarat cocon. Incet-incet ajung in Costinesti si-i duc intr-un loc cat mai aproape de mare. Opresc intr-un refugiu si le dau trezirea. As fi vrut sa le vedeti fata parintilor mei. Erau pentru prima data la mare in viata lor si au ajuns exact cand rasarea soarele deasupra epavei Evanghelia. Era si-un pic de ceata, iar asta a facut ca natura chiar sa ofere o scena dintr-un basm sau, mai bine zis, dintr-o epopee...



Foto: Florentina Preda



Dupa o ora de admirat rasaritul si de plimbari pe faleza, am tras de ei ca sa plecam intr-un alt punct: Vama Veche. Am vrut sa le ofer peisajul cat mai complet cu putinta. Cum pe la ora 6 si jumatate in Vama muzica inca era in toi, ai mei au fost foarte surprinsi sa observe oameni care dansau si se scaldau in razele timide ale soarelui de dimineata. Au coborat din masina cu timiditate si apoi au luat-o si ei la pas pe plaja, cu incaltamintea-n mana, simtind pentru prima oara nisipul printre degetele de la picioare. Am stat si pe-acolo o ora si-un pic, apoi ne-am indreptat catre cazare, unde am luat si noi un bine-meritat mic dejun.

Pe cat de obosit eram, eu am mai ramas un pic langa masina si m-am gandit la un singur lucru: o merita BMW Seria 7 peste 140.000 de euro? E greu sa pui lucrurile in perspectiva, atunci cand n-ai vazut niciodata in viata ta o astfel de suma, daramite sa o cheltui dintr-o data pe o masina pentru care, la urma urmei, ai garantie doar 5 ani. Incercam sa ma conving ca nu ii merita si aproape reusisem sa gasesc cateva motive, insa am lasat balta aceasta analiza facuta intr-o parcare de hotel din Neptun. La urma urmei, eram obosit si nu cred ca gandeam limpede in acele momente. Plus ca, eu aveam masina de doar 12-13 ore. Nu poti sa trantesti o eticheta dupa doar jumatate de zi de condus.

M-am asigurat ca e totul inchis si in siguranta de-abia dupa ce-am ajuns in camera, intrucat informatiile de genul asta (geamuri, lumini, trapa) le poti verifica din cheia cu display, pe langa cat combustibil mai ai in rezervor, cand ar trebui sa te prezinti la service si chiar poti seta cand sa porneasca aerul conditionat pentru ca tu sa gasesti 22 de grade in masina, cand afara sunt, sa zicem, 30. Daca o folosesti pe post de masina de serviciu, atunci preconditionarea aerului poate fi setata pentru fiecare zi in parte. Poti sa programezi o ora de inceput si de final pentru fiecare zi a saptamanii. Bineinteles, punctul de atractie ramane faptul ca poti controla masina din cheie si o poti strecura chiar si in cele mai stramte locuri de parcare folosind R/C Parking.

Parintii n-au rezistat si au plecat sa caute plaja, insa eu am dormit atat de bine pana la cina... Parca condusesem o noapte-ntreaga!

Cum seara a revenit, am zis ca e un moment prielnic sa dam o tura de statiuni si, in cele din urma, sa le prezint alor mei si Cazinoul din Constanta. Din pacate, n-am putut ajunge cu masina pana in apropiere pentru ca era un festival de muzica in desfasurare, asa ca am renuntat. Pentru ca ma aflam intr-o limuzina si nu aveam bilete de intrare la festivalul acela m-am pus sa-mi creez propriul concert in masina. Asadar, pana la intoarcerea in Neptun l-am avut pe Freddie Mercury in masina dandu-ne cele mai faine trairi posibile. Daca inchideai ochii, ziceai ca esti in primul rand la un concert de-al sau. Sistemul de sunet Bowers&Wilkins costa aproximativ 6.000 de euro, dar cine si-l echipeaza va avea o mini-sala de concert in habitaclul lui Seria 7. Este cel mai bun sunet auzit pana cum, fiind peste Bang&Olufsen si merita sa-l ai daca iti vei lua si tu un astfel de BMW.



Foto: Florentina Preda



Cand am ajuns la cazare, eu iarasi am ramas un pic cu masina pentru ca la manevrele de parcare observam ceva neobisnuit: la un moment dat se miscase camera intr-un stil ciudat. Ei bine, folosind „gesture control” poti misca camera in jurul masinii. Da, nu glumesc. Sistemul de asistenta la parcare disponibil optional pe Seria 7 creeaza un cadru 3D folosind un sistem numeros de camere care pune masina in mijloc pe infotainment si iti arata tot ceea ce te inconjoara, exact ca si cum cineva te-ar urmari din exterior si ti-ar spune exact ce manevre sa faci. Totodata, iti arata si daca vei lovi ceva de langa masina, atunci cand deschizi usile. In plus, mai exista un mod pentru spalatorie. Da, sistemul de parcare de pe aceasta limuzina te va ajuta sa intri si intr-o spalatorie fara sa atingi vreun obiect si sa-ti zgarii pretioasa achizitie.

Daca tot suntem aici, eu trebuie sa-mi marturisesc un pacat de jurnalist: iubesc actualul display de bord al modelelor mai de varf ale BMW si regret ca il vor schimba cu unul complet digital care elimina aceste margini din aluminiu ce iti creeaza impresia c-ai avea ceasuri clasice, chiar daca in fata ochilor tai este un ecran LCD.