Trapped Escape Room, pionierul fenomenului "jocurilor de evadare" în România, sărbătorește 10 ani de activitate cu 10 săptămâni de evenimente speciale. Între 12 august și 21 octombrie, pasionații pot experimenta adrenalina evadării din 12 camere pline de suspans din București, la prețuri speciale sau gratuit...

Pe 31 august, jucătorii pot explora poveștile captivante de la Trapped Escape Rooms fără a plăti nimic, doar printr-o simplă rezervare prealabilă. "Când am deschis Trapped în 2014, publicul era restrâns, dar am intuit potențialul fenomenului. De atunci, am avut aproape 200.000 de vizitatori și am creat 17 camere de joc originale", spune Cătălina Stanciu, fondator Trapped Escape Room...

În fiecare săptămână a perioadei aniversare, Trapped va oferi premii săptămânale sub formă de vouchere cadou în valoare totală de peste 4.000 de lei. Publicul este invitat să participe la tombole și să descopere surprize și reduceri pe conturile de socializare ale Trapped...

Un moment culminant va fi "Maratonul Evadării" între 1 și 10 septembrie, unde participanții pot câștiga un PlayStation 5 sau alte premii atractive. Fiecare joc jucat în această perioadă oferă șansa de a câștiga. "Această aniversare este o oportunitate de a sărbători și de a consolida legătura cu comunitatea noastră minunată", subliniază Cătălina Stanciu...

Continuă să citești

Despre autor: