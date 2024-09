Mihaela Bîtu, CEO al ING Bank România, a preluat acest rol în 2019. Cu o carieră strălucită la ING din 1995, ea jonglează cu cifrele în timpul zilei și se relaxează pe schiuri în timpul liber...

Mihaela este pasionată de călătorii și a vizitat recent Alaska, unde a fost impresionată de natura sălbatică și vastitatea teritoriului. O zi pe schiuri o energizează pentru o lună întreagă...

În afara muncii, Mihaela devorează cărți despre geopolitică și psihologie. Recomandările sale includ "From Beirut to Jerusalem" și "Enlightenment Now", cărți care oferă perspective fascinante asupra lumii...

De asemenea, CEO-ul ING Bank România este fan science fiction, recomandând filme precum "Dune Two" și "Inside Out". Vrei să afli mai multe despre hobby-urile și recomandările Mihaelei Bîtu?...

