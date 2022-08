Credite cu rate mai avantajoase, de care mulți nici n-au auzit

„Prima opţiune care vă apare - suma pe care doriţi să o împrumutaţi, selectaţi perioada şi vă apare exact dobânda”, a explicat un reprezentant al unei bănci, pentru Observator.

„Există şi posibilitatea să-mi fac cu rată descrescătoare?”, a întrebat reporterul postului de televiziune.

„Da, există opțiuni”, a răspuns reprezentantul băncii cu pricina.

Totuși, această posibilitate nu a fost prezentată din prima de către angajat. „Într-adevăr, băncile oferă prima dată scadenţarul cu rate egale. Scadenţarul cu rate descrescătoare, consumatorul plăteşte băncii mai puţine dobânzi şi comisioane", explică Irina Chiţu, director comparator bancar.

„Băncile sunt obligate prin legislaţie să prezinte clienţilor cele două metode. În practică, nu le este prezentată clienţilor. Majoritatea nu ştiu de această metodă", spune Camelia Grădinariu, consultant financiar.

Mai clar, în cazul ratelor egale se rambursează aceeași sumă lunar, pe tot parcursul creditului. În primii ani, rata este mai mică față de situația în care am alege rate descrescătoare, iar soldul scade mult mai lent.

„Pot opta pentru acest tip de rate descrescătoare. Înseamnă un efort mai mare în primii ani ai creditului şi apoi acest efort financiar se reduce", a precizat Adrian Codîrlaşu, vicepreşedinte CFA România.

Rata unui cuplu la un credit de 300.000 de lei, pe 30 de ani

Cei care au în prezent credite legate de IRCC îndeplinesc mai ușor unele criterii. Dacă ne referim la un împrumut de 300.000 de lei, luat pe 30 de ani, o familie în care ambii soți câștigă salariul mediu pe economie, undeva la 8.000 de lei împreună, la un grad de îndatorare de maximum 40%, ei își pot permite să plătească o rată lunară de cel mult 3.200 de lei, deci se pot încadra atât la rate egale, cât și la rate descrescătoare.

Nu mulți au încredere în bănci, pentru că instituțiile vor să își atingă targeturile, care pot aduce băncii în plus un câștig de aproape 15.000 de lei, dacă ne raportăm la același credit luat pe 30 de ani, cu rate egale, pentru care s-au achitat deja rate timp de 10 ani, raportate la indicele ROBOR. Conform legislației, cei care vor să facă un împrumut primesc un timp pentru a studia toate prevederile din contractele de credit, lucru recomandat și de specialiști.

BNR a majorat dobânda-cheie la 5,50% pe an

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României( BNR) a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,50% pe an, de la 4,75% pe an, începând cu data de 8 august 2022.

Totodată, BNR a crescut rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 6,50% pe an, de la 5,57% pe an și a crescut rata dobânzii la facilitatea de depozit la 4,50% pe an, de la 3,75%.

„Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în ședința de astăzi, 5 august 2022, a hotărât următoarele:



majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,50 la sută pe an, de la 4,75 la sută pe an, începând cu data de 8 august 2022;



majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 6,50 la sută pe an, de la 5,75 la sută pe an, și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 4,50 la sută pe an, de la 3,75 la sută pe an, începând cu data de 8 august 2022;



păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară;



menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit".

