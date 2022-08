Între 6 și 9 octombrie te invităm alături de noi în tabăra de antreprenoriat Startup Elites. Denumită anterior Startup Your Life, tabăra de antreprenoriat pe care o organizăm la start-up.ro vine din acest an cu un concept nou și este dedicată celor mai buni tineri antreprenori care vor să dezvolte lumea afacerilor. Irina Scarlat, Chief Growth Officer în cadrul Bitpanda, revine ca mentor și în acest an.