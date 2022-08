ROBOR, 8 august. Indicele la 3 luni este în creștere după ce BNR a majorat dobânda-cheie

Indicele ROBOR la 3 luni, cel în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a ajuns luni la 8,14% pe an, față de 8,12% în ședința precedentă, potrivit informațiilor publicate de BNR.

Un nivel mai ridicat a fost înregistrat în data de 1 februarie 2010, anume 8,15%. La începutul anului 2022, indicele ROBOR la 3 luni era de 2,02% pe an. Indicele ROBOR la 6 luni, folosit în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobânda variabilă, a crescut la 8,25% pe an, de la 8,23% pe an, iar ROBOR la 12 luni se situează la 8,35% pe an, de la 8,34% vineri.

Cât despre indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), acesta este de 2,65% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul I 2022, în creștere comparativ cu cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,86%.

BNR a majorat dobânda-cheie la 5,50% pe an

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,50% pe an, de la 4,75% pe an, începând cu data de 8 august 2022.

Totodată, BNR a crescut rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 6,50% pe an, de la 5,57% pe an și a crescut rata dobânzii la facilitatea de depozit la 4,50% pe an, de la 3,75%.

„Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în ședința de astăzi, 5 august 2022, a hotărât următoarele:



majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,50 la sută pe an, de la 4,75 la sută pe an, începând cu data de 8 august 2022;



majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 6,50 la sută pe an, de la 5,75 la sută pe an, și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 4,50 la sută pe an, de la 3,75 la sută pe an, începând cu data de 8 august 2022;



păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară;



menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit".



