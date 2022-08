Zeci de specialiști din industrie vor fi prezenți în cele două zile de eveniment pentru discuții în paneluri, workshop-uri, dar și pentru sesiuni de networking. Vei întâlni reprezentanți ai unor companii precum Google, VTEX, eMAG, Cora, LC Waikiki, Decathlon, DWF, FAN Courier, Neakaisa.ro, Optimized, Cargus, Gun Media, RTB House sau KLG Europe. Cu toții vor urca pe scena evenimentului care se va desfășura pe 7 și 8 septembrie la hotelul Qosmo din Brașov.

Sfaturi utile pentru un magazin online: Subiectele principale pe care le vom aborda în cele două zile de eveniment:



Cum să vinzi și să te extinzi la nivel internațional cu ajutorul marketplace-urilor.



Cum ar trebui să arate o strategie omnichannel de succes.



Cum trebuie să arate și ce trebuie să ofere magazinul tău online pentru a loializa mai ușor consumatorii.



Quick commerce, o soluție potrivită pentru magazinul tău online.



Cum să livrezi inteligent, oferind o experiență fără fricțiuni, atât local cât și internațional.



Cine sunt clienții tăi și ce își doresc de la tine.



Ți-am promis că îmbinăm partea de know-how cu cea de networking, iar alt mod mai bun de a ne ține de cuvânt decât petrecerea ecomParty de pe 7 septembrie noi știm că nu există. Acestea fiind spuse, te așteptăm la Brașov ca să ne bucurăm împreună de team builduing-ul e-commerce-ului românesc, pe 7 și 8 septembrie.

Pentru prima dată la ecomTEAM am creat pachete de bilete cu experiență completă, care includ cazare la hotel Qosmo și acces la ecomTEAM Party. Intră AICI pentru a vedea categoriile special create pentru a acoperi nevoile tuturor participanților, alege biletul care ți se potrivește și hai alături de noi la teambuilding-ul e-commerce-ului românesc pe 7 și 8 septembrie.

Speakerii și Agenda evenimentului ecomTEAM 2022

La ecomTEAM 2022 te vei întâlni cu zeci de experți din industria de e-commerce, cu care poți discuta despre toate aspectele ce țin de buna funcționare a magazinului tău online. Speakerii confirmați în acest moment sunt:

Cristi Movilă - Eastern Europe General Manager & EMEA SVP VTEX



Ioana Anghel - Marketplace Leader Decathlon



Cornel Morcov - Chief Commercial Officer FAN Courier



Mihai Vînătoru - Head of SEO & Managing Partner DWF



Oana Dumitrescu - Industry Manager Google România



Oana Antohe - Seller Growth Director Marketplace RO&HU&BG at eMAG



Robert Bobosa - Analytical Consultant Google Romania



Sorin Drăghici - Managing Partner & New Business Development DWF



Valentin Ștefan - Director General Compania Națională Poșta Română



Robert Trandafir - Manager & Co-founder Gun Media



Claudia Badea - Ecommerce and Crosschannel Director cora Romania



Cătălin Emilian - Country Manager RO & BG RTB House



Mădălina Stănescu - Founder Optimized



Carmen Vasilescu - Logistic Director KLG Europe



Daniel Radu - National Distribution Director KLG Europe



Diana Leonte - Ecommerce Manager LC Waikiki



Corina Cimpoca - Founder MKOR Consulting



Alexandru Victoriu - Partnerships Manager, Central Europe TikTok



Laura Sardescu - Cofondator NeaKaisa.ro



Tot ce trebuie să știi despre e-commerce: Panelurile de discuții și workshop-uri pe care le găsești la ecomTEAM 2022

Ți-am pregătit în cele două zile 6 paneluri și 6 workshop-uri pentru a ne asigura că îți putem răspunde la toate întrebările pe care le ai atunci când vine vorba de dezvoltarea și operarea unui magazin online. Cele 6 paneluri și 6 workshop-uri sunt împărțite în umrătorul fel:

Ziua I



Marketplace, the new crown jewel of the industry?



Best practices for a successful omnichannel strategy



How does the best outfit for an online shop look like?



The rise of Quick-Commerce: How fast is growing?



Ziua II



How to build an intelligent delivery & fulfillment strategy for your shop



Understanding the digital customer: how consumers want to interact with your brand



Abordări mai exhaustive ale temelor de mai sus, dar și a altor aspecte din industrie precum implementarea corectă a Google Analytics 4, optimizare SEO, PPC sau dezvoltarea magazinului online prin intermediul marketplace-urilor, v-am pregătit în cadrul workshop-urilor ecomTEAM, susținute de specialiști de la Google, DWF, Optimized, MKOR sau eMAG. În prima zi a evenimentului vor fi organizate 2 workshop-uri, în timp ce în cea de-a doua zi vom avea 4 workshop-uri. Rămâi cu ochii pe pagina evenimentului AICI pentru a fi la curent cu toate noutățile legate de ecomTEAM 2022.

Evenimentul ecomTEAM este powered by FAN Courier, are ca Main Partner VTEX, Gold Partners Cargus, Silver Partners DWF, eMAG MArketplace, cora, Gun Media, RTB House, Simplify by KLG, Strongo by KLG, MerchantPro și Optimized din postura de Sponsor.

Despre autor: