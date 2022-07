De la cum îți poți crește vânzările prin intermediul unui marketplace, cum gestionezi corect o strategie omnichannel și ce ar trebui să îmbunătățești legat de experiența clientului care comandă de la tine, până la ultimele trenduri în materie de logistică și digital marketing, toate acestea vor reprezenta teme centrale în cele două zile de conferință, pe 7 și 8 septembrie.

Conceptul a fost gândit în așa fel încât să adreseze toate nevoile unui business care activează în comerțul electronic, indiferent de nișă sau dimensiunea organizației. În plus, ne menținem angajamentul de a crea o atmosferă cât mai plăcută participanților la eveniment, mizând pe o locație premium.

Evenimentul se va desfășura la hotelul Qosmo din Brașov, inaugurat anul trecut în urma unei investiții de circa 16 milioane de euro, iar prima zi se va încheia, în stilul caracteristic ecomTEAM, cu mult așteptatul ecomTEAM Party.

Agenda ecomTEAM 2022: totul despre e-commerce pe 7 și 8 septembrie

Începem prima zi a evenimentului cu un panel dedicat zonei de Marketplace, în care vom afla de la magazinele online care vând pe acest canal, retaileri online care le gestionează, experți în digital marketing și UX & UI, despre cum îți poți îmbunătăți procesele.

De asemenea, explorăm și modalitățile prin care un marketplace vă poate ajuta să vă extindeți vânzările la nivel internațional.

Continuăm cu partea de omnichannel, devenită din ce în ce mai importantă odată cu amprenta pusă de ultimii ani asupra obiceiurilor de consum. Experții din industrie ne vor arăta cum trebuie să îți adaptezi strategia în așa fel încât efortul clientului în procesul de cumpărare să fie redus la minimum.

Tot în ideea de a face experiența clientului cât mai plăcută, trecem în revistă bunele practici legate de modul în care magazinul tău online trebuie să arate și care sunt cele mai căutate caracteristici. Toate acestea în cel de-al treilea panel din prima zi.

Imediat după lunch, rămânem în zonă gastronomică, însă cu accent pe cei care aduc preparatele din bucătăriile restaurantelor la ușa clientului. Te-ai prins, vorbim despre q-commerce, un segment care a cunoscut o creștere spectaculoasă și care s-a extins și către alte categorii de produse. Încheiem ziua cu prima serie a mult așteptatelor workshop-uri ecomTEAM, susținute de unii dintre cei mai importanți specialiști din industrie și cu party-ul ecomTEAM, o ocazie excelentă de networking.

Cea de-a doua zi a evenimentului, 8 septembrie, o începem cu un aspect ce devine din ce în ce mai important în decizia utilizatorului de a cumpăra de la tine, livrarea. Vorbim despre ultimele tehnologii care se regăsesc în spațiile logistice și cum arată trendurile pe piața de curierat.

Cel de-al doilea panel se concentrează pe înțelegerea clientului digital din perspectiva omului de digital marketing, care sunt mesajele cu care rezonează, cum faci să inspiri încredere în brandul tău, dar și cum te adaptezi nevoilor sale.

Cea de-a doua zi se încheie cu un maraton de workshop-uri susținute de specialiști din companii precum Google, DWF sau Optimized.

Evenimentul ecomTEAM este powered by FAN Courier, are ca Main Partner VTEX, Silver Partners DWF, eMAG MArketplace, cora, Gun Media, RTB House, Simplify by KLG, Strongo by KLG și Optimized din postura de Sponsor.

ecomTEAM: Profită de reducerile la bilete și rezervă-ți locul la teambuilding-ul e-commerce-ului românesc

ecomTEAM ți se potrivește indiferent de dimensiunea sau nișa în care activează organizația ta, fiind gândit ca un teambuilding care să contribuie la dezvoltarea întregii industrii de e-commerce prin know-how-ul oferit de specialiștii prezenți și prin oportunitățile de networking create.

Venim în întâmpinarea ta și cu o super ofertă în perioada de Pre Sale a biletelor, care se va întinde până la finalul lunii iulie. Pentru prima dată la ecomTEAM am creat pachete de bilete cu experiență completă, care includ cazare la hotel Qosmo și acces la ecomTEAM Party. Intră AICI pentru a vedea categoriile special create pentru a acoperi nevoile tuturor participanților, alege biletul care ți se potrivește și hai alături de noi la teambuilding-ul e-commerce-ului românesc pe 7 și 8 septembrie.

