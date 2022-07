1. Mentalitatea de învingător

Antreprenorii talentați și capabili sunt cei care au o mentalitate de învingător, iar un prim pas pentru dobândirea acesteia este alegerea unui cămin unde să existe acces la educație de înaltă calitate. Un astfel de campus este West Gate Studios, gândit de antreprenorul Liviu Tudor, un cămin ce îndeplinește toate standardele europene. West Gate Studios îți oferă posibilitatea de a studia în condiții optime, având o cazare excelentă, facilități de ultimă generație, spații de relaxare și multe alte beneficii. De asemenea, în funcție de domeniul în care vrei să activezi, poți obține internshipuri în cadrul companiilor multinaționale care își au sediul în apropierea căminului. În plus, dacă îți dorești, te poți implica în managementul căminului și poți învăța să gestionezi încă din școală anumite resurse.

2. Viziunea

După ce ai început să lucrezi la dezvoltarea mentalității de învingător caută să înțelegi ce înseamnă un business sustenabil al viitorului. Prin cunoașterea unor astfel de exemple, vei putea observa care sunt conceptele sănătoase și le vei putea aplica în viitor. Un astfel de business este YUNITY Park, un concept nou de real estate, care va reașeza, într-un spațiu unic, facilități noi pentru tendințele de lucru și de viață urbană ale viitorului. Proiectul este prevăzut să fie finalizat în primele trei luni din 2023, cu o investiție totală de 50 de milioane de euro. Mai mult, YUNITY Park este proiectat ca un campus dezvoltat în extensia biroului, care oferă suportul urban pentru experiențe adaptate stilului de viață al oamenilor, atât pentru timpul petrecut la birou, cât și cel personal sau social.

3. Lider, nu doar manager

Dacă vrei să fii un antreprenor de succes, este vital să înveți să fii nu doar un manager, ci și un lider excelent. Un manager modern se concentrează pe nevoile și aspirațiile angajaților și pune accentul pe conceptul de people centricity, încurajând dezvoltarea personală și profesională a angajaților. Mai mult, acesta are capacitatea de a observa nevoile subalternilor și încearcă să le ofere toate condițiile pentru a progresa. Așadar, pentru a fi un antreprenor de succes este esențial să te adaptezi continuu și să găsești soluții inovatoare. Un astfel de exemplu este fondatorul Genesis Property, Liviu Tudor, care a inițiat IMMUNE Building Standard™, o certificare ce cuprinde 135 de măsuri sanitare, de inginerie, arhitecturale și operaționale. Certificarea IMMUNE™ are ca scop crearea unor spații ce încurajează productivitatea, unde angajații își pot desfășura, în condiții de siguranță sporită, activitățile zilnice, atât în timpul pandemiei cât și după aceasta. Potrivit experților, într-o lume post pandemie, bunăstarea și sustenabilitatea vor reprezenta preocupări generale. Drept urmare, dezvoltarea IMMUNE™ are ca scop buna gestionare, pe termen lung, a potențialelor amenințări de tip patogen, protejarea rezidenților clădirilor de birouri și susținerea excelenței în mediul de business.

În plus, lucrează încă de pe băncile școlii la ceea ce înseamnă comunicare și învață să observi fiecare persoană. O asemenea atitudine te va ajuta să construiești o echipă unită și productivă, condusă de un antreprenor de succes.

