European Digital Commerce, powered by VTEX, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate transformării digitale a retailului din regiune, te invită pe 5 mai să fii parte a unei audiențe formate din sute de specialiști.

Participarea poate fi atât online, cât și offline, iar mai multe detalii privind înscrierea gratuită pentru fiecare dintre aceste două opțiuni găsești în acest material și pe platforma IC Events AICI. De asemenea, am vorbit cu 4 dintre experții cu care te vei întâlni și la eveniment și am făcut un scurt teaser legat de principalele teme ce vor fi dezbătute.

rebuie să participi la European Digital Commerce, powered by VTEX, dacă ești în căutare de oportunități de business sau vrei să te pui la curent cu modul în care evoluează transformarea retailului. Te vei întâlni cu reprezentanți ai unor companii precum VTEX, Altex, Fashion Days, 5 to go, Macromex, DWF, Ivatherm sau Auchan.

Bine ați venit în 2022, un an în care shopping-ul a devenit o experiență imersivă, interactivă, puternic digitalizată și, mai ales, intuitivă. Clienții caută noutăți, doresc să interacționeze cu brandurile în modalitățile preferate de ei și să achiziționeze oriunde și oricum le este mai convenabil - online sau din magazine fizice, de pe mobil sau laptop-uri, din aplicații sau printr-un cod QR, prin live shopping sau de pe rețelele sociale. Digitalizarea, fie că vorbim de business to consumer, fie că vorbim de business to business, nu mai este doar "un cuvânt frumos", ci a devenit o necesitate. Vom auzi din ce în ce mai des termeni precum Social Selling, Comerț Conversațional sau Live Shopping, iar retailerii care vor adopta rapid aceste tendințe și își vor construi prezențe online solide, "future proof", vor câștiga. Cu toate acestea, scopul final al oricărui retailer este acela de a VINDE, nu a se concentra pe inovații tehnologice sau funcționalități noi, care de multe ori, cand sunt construite de la zero, sunt costisitoare pentru un magazin online. Soluția? Externalizarea acestor procese către companii SaaS, profesioniste în acest sens. O mișcare din ce în ce mai profitabilă pentru mulți dintre jucătorii maturi din piața de comerț, externalizarea poate face diferența dintre un confortabil loc doi și un lider de piață. Cristi Movilă, Eastern Europe General Manager, VTEX

Evenimentul e gândit să ofere informații valoroase din industrie atât sub forma unor dezbateri ce vor avea loc în panelurile de discuții, cât și prin intermediul prezentărilor individuale. Indiferent de format, te încurajăm să interacționezi cât mai mult cu speakerii, adresându-le întrebări. Ai această posibilitate indiferent dacă vei fi prezent în sală sau urmărești evenimentul prin intermediul platformei IC Events. Găsești agenda, speakerii confirmați și link-ul de înregistrare gratuită AICI.

In contextul economico-politic actual, lupta pentru menținerea competitivității în mediul online, devine tot mai intensa. Mărcile competitive ar trebui să înceapă să investească în tehnologii care îmbunătățesc experiența de cumpărare a clienților pentru a se adapta nevoilor lor dinamice. Pentru branduri, 2022 este anul consumatorului acum. Așteptările cumpărătorului sunt mari, dar la fel sunt și oportunitățile. Brandurile E-Commerce care accelerează integrarea inteligenței artificiale în călătoria de consum a cumpărătorului vor fi adevărații câștigători. În plus un proces de cumpărare online simplificat va dicta preferința consumatorilor pentru un anumit magazin online sau altul. Ce înseamnă această simplificare a procesului de achiziție? Un pas important va fi includerea unor funcții VR pentru a facilita procesul de achiziție și a le permite consumatorilor să ia o decizie de cumpărare fără să vadă sau să manipuleze produsul fizic. De asemenea, implementarea unei strategii de livrare bazată pe mai mulți curieri cu ajutorul unei soluții de automatizare a livrărilor, poate oferi retailerilor online un avantaj competitiv Viorela Lucescu, CMO Innoship

Așadar, poți fi parte a evenimentului European Digital Commerce, Empowering Commerce Transformation, powered by VTEX, indifferent de locul în care te afli, datorită conceptului de organizare hibrid susținut de platforma IC Events.

Ca urmare a unui număr limitat de locuri, participarea în persoană, la Hotelul Crowne Plaza din București, se face în urma unui proces de selecție a cererilor de participare și confirmare suplimentară din partea gazdei. Intră AICI și înscrie-te gratuit, iar noi promitem să te ținem la curent cu tot ce trebuie să știi despre eveniment. În cazul în care vei alege varianta de vizionare online, odată înregistrat, vei avea acces la toate resursele comunității europene de comert digital, arhiva evenimentului după încheierea acestuia sau multiple prezentări și studii de caz.

În perioada aceasta, consumatorii sunt mai puternici ca oricând.

Angajații sunt mai puternici ca oricând.

Viitorul este mai incert decât oricând.

Asta înseamnă că planificarea pe termen foarte lung a dispărut.

Cea pe termen mediu și lung este destul de inaccesibila jucătorilor foarte mici - ei sunt cei mai vulnerabili în fața schimbărilor și instabilității actuale.

Ce vedem acum în comerțul de la nivel local este incertitudine. Factorii de bază:

- inflație, război, competitivitate mare, talent mai puțin la costuri mai mari, pe fondul unei cereri mai mici: reticență mai mare a consumatorilor prudenți către cheltuieli ne-esentțale. Ceea ce înseamnă că focusul companiilor medii și mari se va muta de pe achiziție de clienți noi pe consolidare / retenție: customer experience, folosirea mai inteligentă a datelor către o politică de marketing / comercială mai chibzuită și relevantă. Trăim vremuri provocatoare, dar tare interesante și ofertante pentru cei ce se bor adapta rapid. Valentin Radu - CEO Omniconvert

De asemenea, așa cum îți spuneam mai sus, te încurajăm să interacționezi cât mai mult cu speakerii și cu audiența, deoarece ți-am și pregătit toate funcționalitățile de care ai nevoie. Până și tradiționalul schimb de cărți de vizite ți l-am introdus în agendă sub o formă digitală și prietenoasă, atât cu portofelul tău pe care nu-l vei mai îndesa cu bucățile de carton cât și cu mediul. Pe scurt, fiecare interacțiune acceptată va trimite cartea de vizită virtuală a interlocutorului pe e-mail, astfel încât să nu pierzi niciodată contactul.

Modul în care se face comerț este deja într-o schimbare accelerata. Trendul de mutare a cumpărăturilor în online a început în zona b2c, determinat în special de multitudinea de site-uri și servicii digitale care au apărut în ultimii ani. Cei doi ani de pandemie au accelerat și mai mult mutarea comenzilor în online, și modificările de comportament din această perioada vor rămâne în următorii ani. Pentru business-uri, impactul este uriaș pe costuri datorită pandemiei și conflictului din Ucraina, nevoia de soluții digitale care sa le reducă costurile și să le mărească productivitatea este foarte mare de aceea ne așteptăm ca platformele e-comm B2B să aibă o creștere semnificativă.

Ca jucător important în industria alimentara din Romania, Macromex investește în e-commerce pentru a asigura această infrastructură digitală pentru cei 10.000 de clienți din comerțul de proximitate și horeca pe care îi deservește lunar. Astfel, folosindu-se de tehnologia VTEX, Macromex a lansat recent platformele bocado.ro si mercadi.ro. Sunt convins ca pe măsura ce companiile vor folosi noile platforme care le digitalizează fluxul de aprovizionare, vor ințelege tot mai mult avantajele: economia de timp, eficiența, productivitate ,diminuarea erorilor în aprovizionare și implicit scăderea costurilor Albert Davidoglu, CEO Macromex

