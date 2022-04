• Extinderea retelei de magazine Douglas in Romania continua • Magazine noi in Corbeanca, Targoviste si Alba Iulia • Parteneriat cu dezvoltatorul imobiliar Prime Kapital

DOUGLAS isi continua expansiunea in Romania si deschide trei magazine noi in afara Bucurestiului. In acest scop, a fost agreat un parteneriat cu Prime Kapital, dezvoltator imobiliar de top din Europa Centrala si de Est.

Lavinia Ivas, Country Manager DOUGLAS Romania: “Anul acesta ne-am propus sa ne extindem prezenta in tara. Astfel, continuam sa deschidem noi magazine in tara, in timp ce continuam sa investim in afacerea noastra de E-comm. In urmatoarele luni vom deschide trei noi magazine in locatii atractive, intarindu-ne si mai mult pozitia pe piata in Romania. Asteptam cu nerabdare sa ne consiliem clientii in aceste locatii noi, sa le oferim serviciile si expertiza noastra, precum si o gama larga de produse cosmetice si parfumerie.

Primul magazin nou va fi deschis in luna mai in DN1 Value Center din Corbeanca, Ilfov. Aceasta deschidere va fi o premiera pentru Douglas, deoarece este prima data cand retailerul de frumusete intra intr-un strip mall din Romania. Celelalte doua deschideri noi de magazine vor fi in centrul comercial Dambovita Mall, Targoviste si in orasul Alba Iulia.

“ Cu aceste noi deschideri de magazine ne continuam abordarea de a fi mai aproape de clientii nostri, oferind peste 10.000 de produse in fiecare magazin si servicii premium.” a spus Lavinia Ivas. “Suntem increzatori ca abordarea noastra omnichannel ne va ajuta clientii sa ne cunoasca mai bine valorile si brandul.

Pana la sfarsitul anului, reteaua de magazine Douglas din Romania va ajunge in 37 de locatii.

DESPRE DOUGLAS

Douglas este principalul grup de premium beauty din Europa. Oferind peste 160.000 de produse pentru îmbunătățirea stilului de viață și de înfrumusețare, în magazinele online, prin program de parteneri și în peste 2.000 de magazine, Douglas îi inspiră pe clienți să-și trăiască propriul tip de frumusețe, oferindu-le acces la o selecție de produse fără precedent. Extinderea continuă în direcția comerțului electronic cu creștere rapidă este centrul programului de strategie. Expansiunea continuă a afacerii de comert online este în centrul programului strategic #FORWARDBEAUTY.DIGITALFIRST. În anul fiscal 2020/2021 Douglas a generat vânzări de peste 3.1 miliarde de euro în domeniul parfumeriei, machiajului, îngrijirii corporale și păr, precum și a suplimentelor nutritive, sanatate și accesoriilor.

Citeste si: Nadia Comăneci nu va petrece Paștele în România! Care sunt...

Despre autor: