Pandemia, conflictele de la granițele României și pericolele constante asupra economiei arată că digitalizarea și investițiile în industria IT pot fi metode prin care economia unei țări poate fi securizată pe termen lung, iar România poate profita de acest lucru.

Conform datelor firmei de cercetare IMD, care a analizat impactul pandemiei asupra țărilor, economiile care s-au adaptat cel mai rapid au fost cele care au investit în talentele digitale, în reglementări eficiente și care au adoptat tehnologii inovatoare cu rapiditate s-au descurcat cel mai bine.

Datele arată că dacă o economie este competitivă din punct de vedere digital poate să se protejeze mai bine în anii care vin. De asemenea, sunt 3 elemente pe care orice țară trebuie să le ia în considerare: cunoștințe, tehnologie și pregătire pentru viitor.

Industria IT e viitorul României

Investițiile în digitalizare sunt așadar esențiale pentru competitivitatea oricărei economii. Transformarea digitală nu trebuie să aibă loc doar în companiile private, ci și la nivelul societății. Din acest motiv, IT-ul poate fi esențial.

“Industria de software și servicii IT din România dă de mâncare unui număr de 270.000 de oameni, dintre care 135.000 direct, pentru că lucrează în IT, și 73.000 indirect, adică furnizorii de spații, servicii, catering, training, care ajută prima categorie să performeze. Alți 65.000 de oameni trăiesc de pe seama consumului IT-știlor: restaurante, hoteluri, travel, financiar-bancar”, spune Daniel Metz, președinte al board-ului NTT DATA Romania.

Conform datelor de la nivelul anului 2022, industria de software și servicii din România are un aport de 6,2% la Produsul Intern Brut, ceea ce înseamnă 13,6 miliarde de euro. În plus, industria crește de 3 ori mai rapid decât economia țării, ceea ce va însemna un aport din ce în ce mai mare. Creșterea industriei în ultimii 5 ani a fost de 17% față de 6% creșterea economiei României. Practic, 10 angajați din industria de IT susțin alte 10 locuri de muncă.

Așadar, investițiile în digitalizare și IT pot duce la un viitor mai bun pentru România. În momentul de față 135.000 de angajați lucrează în companiile de IT și software, 73.000 de angajați sunt angajați de către furnizorii industriei, iar 65.000 de angajați sunt susținuți prin salariile cheltuite în economia națională, adică impactul indus.

„Știm cu toții că industria IT este unul dintre pilonii de bază ai dezvoltării economice a României, că specialiștii noștri sunt printre cei mai buni din lume și, cu toate că industria crește constant și aduce contribuții relevante la bugetul de stat, ne confruntăm în continuare cu un deficit al forței de muncă. România poate deveni un hub tehnologic în regiune sau își poate pierde competitivitatea raportat la industria IT, cu efecte considerabile pentru economia națională, în ambele situații", spune Mihai Matei, Președinte ANIS, asociația patronală a industriei de software.

Lumea post-Covid

De altfel, experții consideră că lumea post-pandemică din 2025, atunci când vom reveni la un nou normal va fi mult mai tehnologizată.

Arturo Bris, reprezentant al IMD, a declarat că „Lumea post-Covid va fi marcată de o revenire în K, prin două tipuri de economii. Cele care-și vor reveni rapid și cele care-și vor reveni lent. Revenirea va fi influențată de mulți factori, dar în principal de competitivitatea digitală a economiilor”.

86% din respondenții unui studiu realizat de Pew Research Center cu 915 inovatori, dezvoltatori și lideri de business, spun că pandemia va aduce o digitalizare a vieții. De asemenea, ei menționează că țările vor fi din ce în ce mai dependente de unelte digitale. Astfel, fiecare domeniu va îmbrățișa modalități remote de a face lucruri, de la școli și medicină, iar oamenii vor folosi din ce în ce mai mult unelte digitale și gadgeturi atât în viața lor personală, cât și la muncă, arată studiul.

