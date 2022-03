Conferința SUSTENABIL ZI DE ZI – de la NICE TO BE la MUST BE, organizată de Eco Synergy și Asociația Environ își propune să aducă împreună companii responsabile care îmbină cu succes obiectivele de business cu măsuri ce au impact pozitiv măsurabil asupra mediului. Vă invităm să vă alăturați conferinței și să ne urmăriți LIVE miercuri, 16 martie, de la ora 9:30, în cadrul platformei IC Events.