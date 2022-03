În ciuda restricțiilor pandemice care au continuat și în anul 2021, ESX a încheiat anul trecut cu aproximativ 100.000 de abonamente vândute, 600.000 de intrări la sălile partenere și peste 50.000 de conturi create. Pentru anul acesta, compania se așteaptă la un total de 2 milioane de intrări la peste 600 de săli din rețeaua ESX și 250.000 de abonamente vândute.

” În ultimii 3 ani, business-ul ESX a început să crească exponențial, înregistrând afaceri de 4 ori mai mari de la an la an, ceea ce ne certifică faptul că românii aveau nevoie să se antreneze inteligent, prin acces la mai multe săli cu un singur abonament, pe care să îl poată achiziționa singuri, fără ca angajatorul să intermedieze acest serviciu. Din datele noastre, observăm că peste 60% din românii care au un abonament ESX preferă să schimbe activitățile sportive într-o lună. Fiecare are propriile preferințe în ceea ce privește frecvența, tipul de exerciții, echipamentul și nivelul de fitness. Aplicația ESX vine să susțină aceste nevoi întrucât abonații noștri au acces la peste 350 de săli din 50 de orașe ale țării și beneficii precum diverse programe educaționale de fitness și nutriție”, a declarat fondatorul ESX, Andrei Trofin.