Nou lanț de restaurante fast-food în România: Popeyes vor avea 90 de localuri în franciză

Acordul semnat cu Sterling Cruise, companie care operează circa 40 de restaurante în România și deține și francize pentru mărci precum Taksim, Salad Box, Pep & Pepper, Boss Mini Burgers, Ai Sushi Bar, Resto Aperto sau Turkish Kitchen, marchează intrarea rețelei americane pe piața est-europeană. Brandul mai este prezent și în Spania și Elveția.

Istorie

Popeyes a fost fondată în Arabi, Louisiana, o suburbie a New Orleans, în parohia St. Bernard. Și-a deschis porțile pentru prima dată pe 12 iunie 1972, sub numele „Chicken on the Run”.

Proprietarul Al Copeland a vrut să concureze cu Kentucky Fried Chicken, dar restaurantul său a eșuat după câteva luni. Copeland a redeschis restaurantul patru zile mai târziu ca Popeyes Mighty Good Chicken. Până în 1975, compania a purtat numele Popeyes Famous Fried Chicken. Lanțul de restaurante fast-food a început să se extindă în Canada în anul 1984 și și-a deschis al 500-lea local în 1985.

Newman din Laredo, Texas, a achiziționat mai multe francize în Texas și statele învecinate. Două sute de locații suplimentare au fost adăugate în timpul unei perioade de expansiune mai lentă.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Pe 8 august 2000, Popeyes a anunțat un plan de dezvoltare a francizei care includea 35 de noi locații de restaurante în jurul Australiei, în încercarea de a-și consolida prezența în regiunea Asia Pacific. Toate urmau să fie situate în capitala NSW, Sydney.

Pe 17 iunie 2014, Popeyes a anunțat că a redobândit controlul deplin asupra condimentelor, rețetelor și altor tehnici de preparare a alimentelor de la Diversified Foods & Seasonings, care au rămas sub controlul lui Al Copeland și al patrimoniului său după vânzarea Popeyes de către creditori către AFC.

Popeyes a continuat să licențieze condimentele, rețetele și tehnicile de la DF&S pentru o „redevență de condimente” anuală, înainte de a le cumpăra definitiv pentru 43 de milioane de dolari. DF&S rămâne principalul furnizor pentru Popeyes cel puțin până în 2029. În 2020, Popeyes avea 3.451 de restaurante în întreaga lume.