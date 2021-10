În momentul în care o companie începe să se extindă, ea este supusă riscurilor. Din cauza faptului că angajările sau procesele nu pot ține pasul cu viteza de extindere, anumite departamente încep să sufere. În această situație, un antreprenor are de ales: ore încetinește creșterea, permițând astfel departamentelor să recupereze teren, variantă care va încetini și obținerea de profit pe termen scurt, ori apelează la servicii de externalizare. În cele ce urmează vă vom prezenta câteva servicii care se pretează pentru a fi delegate către terți. Nu uită că poți găsi servicii complete de externalizare HR si Financiar la TotalSoft !

Financiar - contabil

Externalizarea serviciilor financiar-contabile presupune obținerea de suport specializat pentru a optimiza fluxurile de lucru. În general, operațiunile care vor fi preluate includ:

Servicii IT

În general, o firmă care asigură servicii de outsourcing IT îțiva pune la dispoziție atât servicii legate de sfera IT, dar va putea și să preia infrastrutura IT a întregii companii. O astfel de firmă va prelua majoritatea sau chiar toate aspectele legate de hardware, software, rețele, aplicații și licențe, iar în același timp va asigura îndeplinirea unor anumite obiective:



Audit IT pentru detectarea problemelor și oferirea de soluții pentru acestea;



Implementare pe baza unor abonamente de suport;



Viteză de răspuns crescută la costuri mai mici;



Creșterea eficienței proceselor și optimizarea strategiilor;



Creșterea competitivității pe piață.

Resurse umane

În ceea ce privește externalizarea serviciilor de resurse umane aveam de-a face în principiu cu administrarea de personal și/sau salarizare. Desigur, aceste servicii pot fi contractate individual sau împreună sau chiar într-o combinație cu diverse aplicații software care să îndeplinească și alte nevoi.

Printre serviciile ce vor fi externalizate se numără:



Întocmire a contractelor de muncă și acte adiționale;



Actualizarea contractelor de muncă și actelor adiționale;



Actualizarea registrului general care ține evidența salariaților;



Generarea adeverințelor pentru angajați;



Menținerea relațiilor cu autoritățile statului;

Desigur, aici putem menționa și externalizarea serviciilor de salarizare, mai exact delegarea responsabilităților legate de calculul și administrarea salariilor. În cadrul acestui proces putem discuta despre:



Calcul și procesare lunară a salariilor;



Generare de ștate de plată, declarații lunare și anuale, fișiere electronice pentru plata în conturi de card bancar, fișiere sau ordine de plată bancare pentru plata taxelor salariale;



Depunerea declarațiilor lunare/anuale și a rapoartelor statistice către autorități;



Tipărirea și distribuirea fluturașilor de salariu în format secretizat.

Recrutare

Procesul de recrutare poate intra de asemenea în aria de atribuții a departamentului de resurse umane, așadar și acesta poate fi externalizat. Prin alegerea de a delega și această responsabilitate poți obține următoarele avantaje:



Reducerea sau eliminarea activităților de rutină;



Creșterea productivității și identificarea celor mai buni candidați în funcție de nevoile companiei;



Automatizarea procesului de Onboarding și urmărirea candidatului pe toată durata procesului de recrutare.

Pe lângă toate serviciile menționate mai sus, outsourcing-ul poate fi întrebuințat și în următoarele domenii:



Customer support;



Procesare comenzi;



SEO;



Logisitcă;



Marketing;



Publicitate și relații publice;



Securitate.

Noi te sfătuim să apelezi doar la acele servicii care pot aduce un plus valoare companiei tale!