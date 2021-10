Hainele din bumbac se scumpesc; crește materia primă. Motivele

Un articol vestimentar din bumbac ar putea costa cu 28% mai mult, procentul cu cât a crescut prețul bumbacului în ultimul an. Analiștii economici explică faptul că, în primul rând, a crescut foarte mult cererea din China, la care se adaugă vremea nefavorabilă și problemele din industria de transport de marfă.

Prețul mai mare la bumbac înseamnă că va crește și costul articolelor de îmbrăcăminte. Retailerii ar putea să transfere aceste costuri la consumatori, rezultând în inflație, pentru orice haină și oriunde în lume, lucru care ar putea diminua cererea și afecta marjele pentru producători.

Specialiștii se așteaptă ca 2021 să fie al doilea an consecutiv de deficit global de aprovizionare cu bumbac. China, cel mai mare utilizator mondial, are nevoie de noi surse de aprovizionare cu bumbac pentru industria sa textilă, după reacțiile internaționale negative cu privire la abuzurile la care sunt supuși uigurii musulmani din regiunea chineză Xinjiang, principala regiune producătoare de bumbac din China. La începutul acestui an, SUA au interzis importurile de produse din bumbac provenit din regiunea menționată.

De altfel, și alte importante teritorii producătoare de bumbac, cum ar fi Bangladesh, Pakistan şi India, au de asemenea probleme cu culturile de bumbac. Mexicul, important cumpărător, e gata să cumpere cea mai mare cantitate de bumbac american din ultimii 11 ani. Cele mai recente motive de îngrijorare cu privire la oferta de bumbac vin din India, acolo unde recolta din statul Punjab este distrusă din cauza unei omizi, a transmis Judy Ganes, preeședintele J. Ganes Consulting.

Românii cheltuie mai mult pe îmbrăcăminte decât pe educație

România este o piață în continuă creștere pentru retailerii de îmbrăcăminte. Cheltuim mai mult pentru a avea stil decât o facem pentru educație sau sănătate. O gospodărie de nivel mediu de la noi cheltuie lunar în jur de 214 lei pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, în vreme ce pentru educație sunt alocați numai 3,28 lei, iar pentru sănătate 128 de lei.