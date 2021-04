Permiterea lucratului de acasă

Un angajat care își va desfășura activitatea profesională într-un mediu relaxat, unde are posibilitatea să își stabilească propriul program și să își ducă task-urile la bun sfârșit în ritmul său, va da un randament mult mai mare decât dacă va fi obligat să vină la sediul firmei. De aceea, dacă angajatorii își doresc să aibă în compania lor angajați mult mai motivați, trebuie să ia în considerare această opțiune, de a le oferi un program flexibil de muncă. Astfel, ambele părți vor ieși pe plus. În primul rând, salariații, pentru că vor lucra din confortul propriului cămin, dar și oamenii de afaceri, care se vor bucura de costuri scăzute.

Soluții IT eficiente: importanța tehnologiei

În ziua de astăzi, întâlnim tehnologia în fiecare aspect al vieții de zi cu zi. La fel, și în cazul firmelor, acestea trebuie să se adapteze vremurilor și să apeleze la astfel de soluții. În primul rând, antreprenorii pot apela la servicii IT de ultimă generație, cu ajutorul cărora să își modernizeze compania, iar astfel productivitatea să crească, iar desfășurarea activității să se eficientizeze. De exemplu, oamenii de afaceri pot apela la servere, pe care să își țină toate datele în siguranță, într-un singur loc, iar orice detaliu să fie la îndemâna oricărui angajat. În plus, cum în ziua de astăzi atacurile cibernetice produse de hackeri s-au înmulțit, contractarea specialiștilor IT este o decizie cât se poate de necesară. În felul acesta, datele cu caracter secret vor fi pe mâini bune, se va câștiga timp, dar și bani, datorită productivității crescute.

Angajați mai bine pregătiți

Cei care dețin un business nu trebuie să fac investiții doar în materiale și aparatură, ci și în personal. De aceea, dacă își doresc eficiență crescută, se impune trimiterea angajaților la cursuri de specializare și traininguri, pentru ca aceștia să dobândească noi cunoștințe și să evolueze din punct de vedere profesional. În felul acesta, salariații vor avea posibilitatea să avanseze în carieră, ceea ce îi va determina să muncească mai mult și să demonstreze, ca să își atingă scopul. Drept urmare, oamenii de afaceri vor avea parte de subordonați ambițioși și motivați, iar acest aspect va duce la dezvoltarea companiei.

Motivarea angajaților cu ajutorul beneficiilor

Ca să se asigure că angajații nu vor pleca la alt companii și că vor da randamentul maxim care va duce la creșterea productivității, antreprenorii trebuie să le ofere un set de beneficii. În primul rând, se impun măriri salariale și bonusuri de performanță, cu ajutorul cărora salariații să rămână motivați. De asemenea, angajatorii le mai pot pune la dispoziție diverse abonamente, precum cele la clinici private, la săli de fitness, la librării online sau chiar la teatru. În plus, după o perioadă încărcată, cu multe proiecte importante, în care, poate, angajații au muncit peste program sau chiar și în weekend, se pot oferi zile în plus de concediu sau vouchere de vacanță. O altă măsură care ar putea duce la o productivitate sporită este decontarea transportului. În felul acesta, salariații vor pune deoparte banii pe care i-ar fi cheltuit pe carburant.

Sunt multe măsuri pe care le pot lua oamenii de afaceri pentru a obține profitul pe care și-l doresc. Totuși, ca în orice afacere, progresul financiar nu poate apărea decât atunci când s-au făcut investițiile potrivite, în funcție de nevoile fiecărei companii. De aceea, angajatorii trebuie să ia în calcul orice aspect care ar putea duce la sporirea productivității.