Ți-am pregătit un maraton de eCommerce intensiv și 5 workshop-uri avansate la noua ediție ecomTEAM - The New Normal in eCommerce!

Începem în forță prima zi a evenimentului alături de Ciprian-Sergiu Teleman, Ministrul Inovației, Cercetării și Digitalizării și continuăm cu primul panel dedicat marketplace-urilor, cel mai hot trend înregistrat de expansiunea pieței de comerț online în ultima perioadă, alături de Florin Filote, eMAG, Dan Sturza, elefant.ro, Octavian Jomir, Esteto.ro și Florinel Ioan Chiș, Asociația Română a Magazinelor Online. Adrian Mihai, FAN Courier, liderul pieței de curierat din România și Sînziana Pardhan, P3 Logistic Parks vor dezbate apoi importanța segmentului logistic. 3 dintre agențiile de top adresate magazinelor online, Sorin Drăghici, DWF, Eugen Predescu, Canopy și Robert Trandafir, Gun Media continuă dezbaterea alături de Alin Vlad, Otter.ro într-o discuție aplicată despre trendurile de marketing digital care marchează anul 2021.