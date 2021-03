Miliardarul a postat în această dimineață un mesaj pe Twitter prin care anunță că, începând de azi, mașinile Tesla pot fi cumpărate cu Bitcoin, cea mai cunoscută criptomonedă. E vorba doar despre piața din Statele Unite, deocamdată, dar compania americană de mașini electrice plănuiește să dea drumul la acest timp de instrument financiar și pentru țările de pe piețele externe.

