Într-un format cu totul aparte, vă punem la dispoziție instrumente de networking virtual ce reușesc să compenseze lipsa interacțiunii offline, workshop-uri croite pentru nevoile antreprenorilor din ecommerce-ul anului 2021 și paneluri de discuții cu cele mai fierbinți subiecte ale momentului, toate acestea cu ajutorul platformei de evenimente virtuale IC Events, dezvoltată de către InternetCorp.

Sub sigla ecomTEAM 2021 - The New Normal în eCommerce, punem pe foaie toate trendurile care au revoluționat industria în ultimul an și aflăm de la specialiștii invitați care sunt cele ce vor defini noul normal în e-commerce. Dacă nu te-am convins deja să îți rezervi zilele de 21 și 22 aprilie pentru eveniment și să te înscrii AICI, ți-am pregătit 5 motive pentru care să faci acest lucru.

1. Am gândit ediția din 2021 a ecomTEAM ca un maraton de eCommerce intensiv ce se va desfășura pe parcursul a două zile pline de paneluri de discuții, workshop-uri și prezentări menite să îți ofere toate ingredientele necesare pentru a-ți crește magazinul online.

2. Așa cum te-am obișnuit an de an, îți aducem pe scenă speakeri de top din industrie și o audiență pe cinste. Fie că ești în căutarea unui partener de e-fulfillment, dornic să afli ultimele trenduri de digital marketing sau care sunt platformele care îți permit să-ți scalezi cât mai bine magazinul online, toate aceste răspunsuri le vei găsi dacă participi pe 21 și 22 aprilie la ecomTEAM 2021.

Vei avea ocazia să asculți și să interacționezi cu reprezentanți ai unor companii precum FAN Courier, Omniconvert, DWF, Optimized sau Canopy, investitori și antreprenori, dezvoltatori software sau chiar cu Ministrul Cercetării și Dezvoltării, Ciprian Sergiu Teleman, care ne va prezenta planurile ministerului în ceea ce privește transformarea digitală a statului.

3. Workshop-uri de excepție, susținute de experți cu o activitate bogată în spate. După cum ne-am obișnuit audiența, workshop-urile ecomTEAM se adresează în special celor care cunosc deja destul de bine domeniile (SEO, Google Ads, Promoții și strategii de promovare și conversii etc.), aducând în mod clar plus valoare magazinelor online și specialiștilor care participă.

Workshop-ul vedetă de Problem Solving, cel mai căutat în istoria ecomTEAM, se întoarce cu o nouă ediție susținută de Valentin Radu.

4. Studii de piață, cifre la zi despre starea pieței de eCommerce din România care îți vor arăta cele mai importante tendințe de creștere și, de ce nu, zone în care te poți extinde și profita de schimbările majore din ultimul an.

5. Nu în ultimul rând, o unealtă extrem de valoroasă pentru tot ceea ce este ecomTEAM și puternicul său spirit de colaborare, comunicare și networking targetat – platforma de evenimente virtuale IC Events. Aceasta redă experiența evenimentelor offline cât mai fidel posibil și oferă celor înscriși ocazia să se conecteze cu speakerii, potențiali parteneri și alți participanți prin conținut digital, webinarii și zone de chat multiple.

Îți prezentăm mai jos ce poți face prin intermediul platformei IC Events:

Ai șansa de a interacționa cu toți participanții din zona de networking, cărora le poți solicita o carte de vizită virtuală ce ajunge pe adresa ta de e-mail

Poți vizualiza la calitate foarte bună livestreamul conferinței, agenda și speakerii

Ai acces la resurse utile pentru orice antreprenor sau manager din e-commerce pe care le poți descărca

O zonă de expoziție unde poți intra în contact cu partenerii evenimentului în cazul în care dorești să afli mai multe despre serviciile pe care le oferă.

Un feature nou este zona de Social Lounge, care sigur e un concept cunoscut celor care au participat la edițiile ecomTEAM de la Brașov, unde ne întâlneam în Business Lounge pentru networking targetat. Acum poți face acelasi lucru în Social Lounge, unde poți invita potențiali noi parteneri de afaceri sau alți specialiști ca tine să ia un loc la masa ta de discuții online, unde, pentru 15 minute, te poți vedea și te poti auzi cu ei. La terminarea timpului te poți muta la o altă masă și la o altă discuție, ca la o sesiune de speed networking😊

La final, vrem să îți facem accesul cât mai ușor la conținutul evenimentului și îți promitem o perioadă mai mare de vizualizare a livestream-ului și a workshop-urilor în platformă după terminarea evenimentului, doar pentru networking vei avea o perioadă limitată de timp - pe durata evenimentului și în serile zilelor de 21 și 22 aprilie.

Simplu și cu toate informațiile în același loc, fără alte platforme, zoom sau linkuri de înregistrări video pe mail.

Sperăm că noua variantă de desfășurare a evenimentului să aducă cât mai mulți oameni de eCommerce, digital, comunicare și marketing la ediția a 11-a a ecomTEAM, acum fiind mult mai ușor să ai aceleași beneficii în online ca la un eveniment fizic, fără să te mai deplasezi și fără să ai costuri, ecomTEAM 2021 fiind, la fel ca anul trecut, un eveniment 100% gratuit!

Suntem convinși că dublarea numărului de participanți online la eveniment înregistrată anul trecut se va repeta și anul acesta și vă garantăm un eveniment de neratat!

ecomTEAM este powered by FAN Courier, în parteneriat cu P3, Upswing și sponsorizat de Canopy, DWF și Optimized.

Stai la curent cu noutățile noastre pe site-ul ecomTEAM și în cadrul evenimentului de pe Facebook. Ne vedem online!