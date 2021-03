Un nou an implică un plan bine gândit la capitolul buget și strategie. Dacă 2020 s-a arătat mai dur față de businessul tău, nu este momentul să renunți, ci să-ți îmbunătățești abordarea și să ai obiective specifice. O parte importantă a acestui proces o reprezintă previziunile pentru noul an fiscal, care te vor ajuta să-ți stabilești o serie de target-uri. Iată câteva sfaturi și idei pe care să le aplici în acest an: