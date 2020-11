Oana Diaconescu, Head of Leasing IULIUS, cel mai mare dezvoltator și operator român de mall-uri, confirmă faptul că publicul și-a menținut atractivitatea față de mall-urile rețelei și, chiar dacă traficul a fluctuat, fiind mai mic decât de obicei, lumea continuă să vină la mall. S-a constatat însă o schimbare a comportamentului, în sensul că lumea petrece mai puțin timp în magazine, însă cu un scop precis, pentru care are alocat un buget clar.

Pentru a fi cât mai aproape de public și pentru a răspunde tuturor exigențelor, strategia IULIUS a fost de a continua să aducă, și anul acesta, branduri noi în mall-urile din Iași, Cluj, Timișoara și Suceava.

„Contextul actual este atipic, însă chiar și în pandemie am menținut ritmul inaugurărilor, aducând peste 20 de noi branduri în proiectele noastre, unele în premieră regională - Zara Home la Palas Iași; conceptul Cinema City VIP, Calvin Klein, Meli Melo Home, eMag la Iulius Town Timișoara; Marc O'Polo, Calvin Klein, Liu Jo, Obsentum, U.S. Pollo Assn., Levi's la Iulius Mall Cluj etc. Și lista continuă, pentru că avem programate noi deschideri până la sfârșitul anului. La toate acestea se adaugă varietatea restaurantelor și cafenelelor tematice într-un singur loc, conceptele de entertainment, precum și serviciile, de la cele medicale ori educaționale, până la cele ale instituțiilor publice, care simplifică viața”, a spus Oana Diaconescu, Head of Leasing IULIUS.