Ce este contractul de comodat

Contractul de comodat, denumit si imprumut de folosinta, este un acord scris incheiat intre o persoana – comodant, care ofera spre folosinta un anumit bun unei alte persoane, numite comodatar. Cel din urma va utiliza bunul - un imobil sau un autoturism - pentru o perioada determinata de timp, stabilita de comun acord, fara sa achite vreo chirie pentru el. Prin contractul de comodat se transmite doar folosirea unui anumit bun, nu si dreptul de proprietate. Asadar, pentru realizarea unui astfel de contract, comodantul nu trebuie sa detina, in mod obligatoriu, bunul in proprietate.

Conditiile pe care trebuie sa le respecte un contract de comodat

Conform legislatiei in vigoare, contractul de comodat este considerat valid daca este predat bunul care face obiectul contractului, comodantul si comodatarul au capacitatea sa intocmeasca acte de administrare si au stabilit termenii prevazuti in contract in asa fel incat este realizat un acord de vointa. Pentru incheierea unui contract de comodat sunt necesare actele de identitate ale partilor, actul de proprietate asupra bunului si documentele de functionare, in cazul persoanelor juridice. Insa, in functie de tipul proprietatii date in folosinta, mai pot fi necesare si alte acte, cum ar fi documentele masinii (pentru darea in folosinta a unui autovehicul), sau semnaturi de la vecinii locuintei aflate perete in perete (daca e vorba de un apartament utilizat ca sediu social).

Obligatiile comodantului

Persoana care are, sau nu, in proprietate un anumit bun, dar intentioneaza sa-l dea in folosinta, cu titlu gratuit, trebuie sa-i restituie comodatarului banii cheltuiti de catre acesta pentru lucrarile efectuate, altele decat cele facute pentru folosirea bunului, cele de intretinere sau voluptorii. De asemenea, comodantul va suporta despagubiri daca se descopera ca, in momentul semnarii contractului, nu i-a adus la cunostinta comodatarului viciile ascunse ale bunului respectiv.

Ce obligatii are comodatarul

Persoana care primeste bunul in folosinta - comodatarul - are obligatia sa-l foloseasca in conformitate cu destinatia mentionata in contract si sa-l returneze la data scadenta. Totodata, comodatarul trebuie sa aiba grija de bunul imprumutat, sa-l conserve si sa efectueze reparatii, daca acesta este avariat din cauza sa. Persoana in cauza trebuie sa suporte cheltuielile pe care trebuie sa le faca in scopul folosirii bunului imprumutat si nu poate solicita restituirea lor decat daca au fost realizate pentru lucrari ce nu au putut fi prevazute la incheierea contractului.

Comodatarul NU ESTE responsabil de pierderea sau deteriorarea bunului, atat timp cat il foloseste in conformitate cu destinatia sa. Situatia este 100% diferita daca este vorba de o alta utilizare a bunului, ce determina pierderea sau deteriorarea. In acest caz, comodatarul raspunde juridic, la fel ca in situatia in care nu returneaza obiectul la data scadenta. Daca bunul este pierdut din cauza unor forte majore, atunci comodatarul va fi raspunzator numai daca a refuzat salvarea lui. In plus, comodatarul nu poate imprumuta, la randul sau, bunul luat in folosinta decat daca are acordul comodantului.



Contractul de comodat este un act ce le ofera siguranta partilor cu privire la folosire si recuperarea unui anumit bun. Desi nu este necesara inregistrarea sa la notariat, daca exista dubii in ceea ce priveste respectarea obligatiilor, cel mai simplu ar fi ca acesta sa se incheie in fata unei persoane autorizate.