Cea de-a opta ediție a retailArena - retailAboveCorona: Retailing in times of crisis, ce a avut loc pe 27 și 28 octombrie în format hibrid, a strâns o audiență impresionantă, stabilind un record în platforma IC Virtual Events.

Timp de două zile, retailArena, una dintre cele mai importante conferințe de business dedicate industriei de retail, FMCG și eCommerce, a adunat peste 30 de specialiști care au discutat cele mai mari provocări ale industriei și cum se poate face comerț cât mai bine în perioada pandemiei.

Anul acesta, în premieră, retailArena a avut loc în format hibrid: conferința a fost transmisă live de la Apollo 111, unde s-a alăturat un număr limitat de speakeri, restul având intervenții online. Conferința de business a fost transmisă pe canalele de socializare, inclusiv în platforma IC Virtual Events, soluție dezvoltată de InternetCorp.

Astfel, în cadrul platformei care promite o experiență digitală cât mai apropiată de cea din offline, retailArena 2020 a înregistrat 513 participanți care au urmărit conferința de business și au explorat beneficiile platformei virtuale. Cei 513 participanți înregistrați au putut face networking online, fiind înregistrate 2.550 de schimburi de cărți de vizită și 215 vizionări ale standurilor virtuale prezente în Expo Area, ceea ce reprezintă un record în rândul evenimentelor virtuale realizate de InternetCorp.

Audiența retailArena 2020 a fost compusă preponderent din persoane ocupând funcții de conducere din industria de retail, FMCG, eCommerce (31%), urmate de manageri de vânzări, advertising, client service și eCommerce (22%) și specialiști în marketing (19%).

retailArena 2020 - RetailAboveCorona: Retailing in times of crisis s-a bucurat de atenția comunității de retail dornice să afle ultimele trenduri din industrie și pe platformele Facebook și Vimeo. Astfel, cea de-a opta ediție a retailArena a înregistrat un reach de aproximativ 60.000 pe oameni și circa 15.000 de vizitatori unici pe Facebook, iar în cadrul Vimeo au fost aproximativ 28.000 de vizionări, dintre care circa 15.000 vizionări unice.

“retailArena este un eveniment cu tradiție care în fiecare an a inovat la nivel de concept, discuții sau speakeri. Anul acesta am venit cu noutăți în ceea ce privește formatul, impulsionați și de contextul pandemiei. Faptul că retailArena a obținut rezultate impresionante în platforma IC Virtual Events demonstrează încă o dată calitatea și poziționarea de top a conferinței în rândul comunității de retail, precum și faptul că audiența în sine este pregătită să adopte noua experiență de conferință, cu focus pe soluții digitale, dar care împrumută tot mai mult din beneficiile evenimentelor offline. În continuare ne vom concentra eforturile în această direcție pentru a construi o comunitate virtuală a specialiștilor în retail, FMCG și eCommerce”, a declarat Andra Imbrea, redactor-șef retail.ro și project manager retailArena.

Anul acesta retailArena s-a concentrat pe mișcările și transformările ce au avut loc în industria de retail odată cu pandemia. Sub sloganul “Retailing in times of crisis”, zilele conferinței au fost redenumite - Retail Strategy & Marketing Day și Unified Commerce Day – iar panelurile au fost extinse astfel încât să acopere cât mai multe dintre subiectele și trendurile industriei. Toate materialele despre conferința retailArena se găsesc aici și aici.

Printre specialiști care au participat la retailArena în acest an s-au numărat: Cornel Morcov (FAN Courier), Robert Berza (Fashion Days), Cristi Movilă (VTEX), Andrei Pogonaru (Veranda Mall), Sînziana Pardhan (P3), Raluca Radu (Answear.ro), Alina Stepan (Ipsos România), Raluca Pușcaș (Filip & Company), Cosmin Dan (Euromonitor International), Adrian Cocan (Lăptăria cu Caimac), Feliciu Paraschiv (Paco Supermarkets), Adrian Câzu (Benvenuti), Mihai Bonca (Brand Arhitects), Cornelia Nicolae (Fashion House), Bogdana Gheorghe (RetailZoom), Raluca Crișan (Ceetrus), Mihaela Petruescu (Cushman & Wakefield Echinox), Ionuț Vlad (Tokinomo), Teodor Hoaghea (Grab & Go), Edvin Abdulachim (ALTEX), Adrian Nicolaescu (Mega Image), Mădălina Stănescu (Optimized), Ioana Teodorescu (GLAMI), Cătălin Samara (Carrefour), Gabriel Georgescu (Smart ID Dynamics), Carmen Ravon (CBRE), Silviu Ciocianu (foodpanda), Alin Șerban (Tazz by eMAG), Oana Antohe (eMAG Marketplace) și Stephane Dumas (Meli Melo Paris).

retailArena este un eveniment organizat de wall-street.ro și retail.ro, powered by VTEX, FAN Courier, P3 Logistics Park, eMAG Marketplace, Carrefour, Fashion House Outlet Centre București, Veranda, Twispay, Smart ID, Ceetrus, foodpanda, Answear, GLAMI, Filip&Company, ALTEX, Cushman & Wakefield Echinox, Optimized, Euromonitor și Ipsos.