Mai puțin de o săptămâna ne desparte de retailArena 2020 - retailAboveCorona: Retailing in times of crisis. Cea de-a opta ediție a unuia dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei de retail, FCMG și eCommerce adună peste 25 de speakeri, 6 paneluri de discuții și dezbateri, 3 prezentări și 2 workshopuri. Iată mai jos programul retailArena, principalele teme de discuție și noutățile din acest an.