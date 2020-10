Pentru al 8-lea an la rând, retailArena revine cu o nouă ediție a unuia dintre cele mai așteptate evenimente dedicate industriei de retail. Anul acesta vorbim despre cum faci (cât mai bine și cât mai profitabil) comerț în vreme de criză sub sloganul retailAboveCorona - Retailling in times of crisis. Iată câteva motive pentru care să participi la ediția cu numărul 8 a retailArena și care sunt noutățile din acest an.

retailArena, conferința de business dedicată industriei de retail organizată de wall-street.ro și retail.ro, a ajuns, în acest an, la a opta ediție. An de an, am adunat, timp de doua zile, cei mai importanți jucători din zona de retail, eCommerce, FMCG, dezvoltatori de centre comerciale, furnizori de servicii sau specialiști in marketing. Discuțiile, dezbaterile, prezentările exclusive și insighturile pe care ni le-au oferit le-am dat mai departe participanților, dar si cititorilor interesați de a-și dezvolta afacerea și de a fi cât mai competitivi în piața de retail.

Anul acesta nu putem să nu vorbim despre toate mișcările și transformările ce au avut loc în industria de retail. Am regândit zilele retailArena și am extins formatul panelurilor pentru a acoperi toate provocările industriei. Și cum pandemia de Covid-19 a modificat nu doar industria de retail, ci modul în sine în care funcționăm și ne organizăm, ediția retailArena de anul acesta are câteva noutăți și în această privință.

Format hibrid, în platforma de evenimente virtuale

Anul acesta, în premieră, retailArena are loc în platforma de evenimente virtuale dezvoltată de InternetCorp care permite o experiență digitală completată de interacțiunile cheie pe care obișnuiam să le avem în cadrul evenimentelor offline - de la vizionare standurilor în demo zone și până la networking-ul cu speakeri și participanți.

Pentru a participa la retailArena 2020 nu trebuie decât să te înregistrezi la acest link, iar pe 27 și 28 să fii prezent în platformă pentru a explora main stage-ul cu discuții și dezbateri, download area pentru a descărca materiale utile sau networking zone pentru a socializa cu ceilalți participanți. Mai mult, participarea la retailArena 2020 Virtual Events este gratuită.

Strategii și soluții folositoare în criză de la speakeri de top

Timp de două zile, aproximativ 30 de speakeri se vor aduna pentru a discuta și dezbate cele mai arzătoare subiecte ale momentului în industria de retail. De la impactul pandemiei asupra consumului, până la nișele câștigătoare sau cum ajută o strategie omnichannel mai ales când retailul brick & mortar este suspendat, vom aborda diverse tematici, concepute astfel pentru a acoperi toate provocările din industrie.

În prima zi - Retail Strategy & Marketing Day vorbim cu companii de top din piață despre soluțiile câștigătoare în pandemie, cum au reușit să transforme criza în oportunități și pe ce strategii vor continua să mizeze.

În a doua zi a retailArena 2020 - Unified Commerce Day - vom dezbate “noul normal” în privința canalelor de vânzare și ce urmează după omnichannel. Vom aborda și subiectul serviciilor și platformelor de livrare ca un nou must have, precum și provocările din curierat, logistică și depozitare.

Pe lângă cele șase paneluri cu dezbateri, vom avea prezentări, studii exclusive de la partenerii Euromonitor International, Ipsos România și RetailZoom, precum și fire chat-uri și workshop-uri.

Printre speakerii confirmați până acum la ediția cu numărul opt a retailArena se numără: Cornel Morcov (FAN Courier), Robert Berza (Fashion Days), Cristi Movilă (VTEX), Andrei Pogonaru (Veranda Mall), Sînziana Pardhan (P3), Raluca Radu (Answear.ro), Alina Stepan (Ipsos România), Raluca Pușcaș (Filip & Company), Cosmin Dan (Euromonitor International), Adrian Cocan (Lăptăria cu Caimac), Feliciu Parashiv (Paco Supermarkets), Adrian Câzu (Benvenuti), Mihai Bonca (Brand Arhitects).

Zilele următoare urmează să anunțăm următorul val de speakeri confirmați la retailArena 2020! Te poți înscrie pentru a participa gratuit AICI.