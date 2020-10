Pornind de la impactul pandemiei de Covid-19, schimbările din comportamentul de consum și strategiile care s-au dovedit câștigătoare în acest an atipic, retailArena 2020 - RetailAboveCorona: Retailing in time of crisis promite să acopere toate provocările, tendințele și insighturile relevante din industria de retail, cu atât mai mult cu cât contextul generat de criza coronavirus a schimbat regulile jocului.

Primii speakeri confirmați pentru cea de-a opta ediție a retailArena sunt: Cornel Morcov (FAN Courier), Robert Berza (Fashion Days), Cristi Movilă (VTEX), Andrei Pogonaru (Veranda Mall), Sînziana Pardhan (P3), Raluca Radu (Answear.ro), Alina Stepan (Ipsos România), Raluca Pușcaș (Filip & Company), Cosmin Dan (Euromonitor International) și Adrian Cocan (Lăptăria cu Caimac).

Timp de două zile, prin intermediul dezbaterilor, prezentărilor și webinariilor, vom răspunde la întrebări de impact asupra activității retailerilor:

• Cum s-au adaptat la noua realitate economică și de consum și cum continuă să o facă?

• Care a fost impactul crizei generate de Covid-19 asupra pieței de retail, canalelor de vânzare, segmentelor și nișelor?

• Cât de mult a accelerat pandemia anumite trenduri și care dintre acestea vor marca noua realitate de consum post-coronavirus?

• Ce strategii și soluții au adoptat comercianții pentru a rămâne relevanți și ce se prefigurează în viitor în industria de retail?

• Mai au insemnătate strategiile de sustenabilitate și cele cu focus pe experiențe în condițiile măsurilor de distanțare?

• Cât de mult se va digitaliza retailul și cum putem reforma o întreagă industrie?

retailArena 2020 este powered by retail.ro, în parteneriat cu VTEX, FAN Courier, P3, Twispay, Veranda Mall Online, Answear si Filip&Company.

