În jur de 10.000 de restaurante din România, adică aproximativ o treime dintre cele 35.000 - 40.000 de unități de acest fel din țară, ar putea să rămână închise după această pandemie. Estimarea vine de la Dragoș Petrescu, președintele patronatului industriei HoReCa, dar și proprietarul restaurantelor City Grill.

Businessul restaurentelor se ridică la o cifră de 15 - 17 miliarde de lei anual, iar valoarea veniturilor a scăzut drastic, la jumătate, în ultimele luni, pe fondul impunerii măsurilor de restricție cauzate de pandemie. Patronii din sectorul HoReCa spun că fac mari eforturi pentru a-și păstra angajați cei 400.000 de oameni, chiar dacă au primit ajutoare de la Guvern.

”Şi noi aproximam că aproximativ 30% din operatori nu vor mai deschide niciodată, din păcate, această previziune se dovedeşte optimistă pentru că nu putem rezista. Nu am anticipat că vom intra la sfârşit de iulie- august fără restaurantele deschise într-o anumită măsură. Suntem singura ţara din Europa, dar singura, care are încă restaurantele la interior sub restricţii”, a declarat Dragoș Petrescu.

