Dan Voiculescu sustine ca Romania are nevoie urgent de un pachet financiar de minim 5 miliarde de euro, pus la dispozitia agentilor economici. Acesta avertizeaza ca, pentru a preveni un val de concedieri, este necesara reducerea imediata a taxarii muncii la 20% din salariul brut.

Criza economica declansata de pandemia de coronavirus este incomparabil mai abrupta decat cea din 2007-2008.

"Scaderea activitatilor economice este incomparabil mai abrupta si atinge, aproape simultan, toate economiile mondiale. In 2007-2008, incetinirea economica globala s-a produs gradual si cu diferente relevante intre diferitele spatii geografice. Criza umanitara si necesitatile de preventie reduc semnificativ posibilitatile de a revigora sectoarele economice vulnerabile", a scris Dan Voiculescu pe blogul sau.

Dan Voiculescu sustine ca este necesar, pentru companiile romanesti, un pachet financiar de minim 5 miliarde de euro.

"Prin intermediul CEC, companiile romanesti ajunse in acuta dificultate din cauza pandemiei de Coronavirus, trebuie sa primeasca intreg sprijinul de care au nevoie. Concret, ar fi necesar un pachet financiar de minim 5 miliarde de euro, pus la dispozitia agentilor economici. Cifra este calculata tinand seama de PIB-ul Romaniei si de ponderea economica a sectoarelor aflate in dificultate: turism, restaurante, arta, divertisment, invatamant particular, servicii in general. Pentru a preveni falimente si concedieri acest ajutor ar trebui sa devina functional pana la sfarsitul saptamanii in curs", a spus Dan Voiculescu.

Citeste si: Politia Romana: "Este o perioada favorabila pentru fake-news"

Dan Voiculescu: O masura esentiala o reprezinta reducerea semnificativa a taxarii muncii

Voiculescu considera ca masura esentiala pentru agentii economici romani o reprezinta reducerea taxarii muncii la 20% din salariul brut, in conditiile in care, la momentul actual, acest procent atinge un nivel de peste 40%.

"In contextul crizei economice declansate de pandemia de Coronavirus – cele mai importante burse la nivel mondial au inregistrat 'prabusiri istorice' in ultimele zile – o masura esentiala pentru agentii economici romani o reprezinta reducerea semnificativa a taxarii muncii. In prezent, in Romania taxele si impozitele depasesc 40% din salariul brut. Concret, pentru ca angajatul sa primeasca 'in mana' 2000 de lei, angajatorul plateste la stat (pentru sine si pentru angajat) aproape 3500 de lei.

Pentru a preveni un val de concedieri cu un efect de domino asupra intregii economii nationale, este necesara reducerea imediata a taxarii muncii la 20% din salariul brut in perioada starii de urgenta. Ulterior, dupa renuntarea la starea de urgenta, acest prag sa nu depaseasca 30% pentru inca cel putin 12 luni", a scris pe blogul sau Dan Voiculescu.