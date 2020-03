Majoritatea companiilor romanesti nu sunt pregatite pentru o eventuala epidemie de coronavirus. Investitorii se asteapta la consecinte economice negative, precum blocaje financiare, aprovizionare si cresterea preturilor.

Blocajele semnificative in domeniul economic ar putea fi generate de inchiderea multor fabrici din China si de raspandirea coronavirusului in Europa, in tarile considerate ca fiind prinicipali parteneri comerciali, cum este si cazul Italiei.

Epidemia de coronavirus este, pentru economia romaneasca, un test fara precedent.

72% din investitoti nu au un plan de risc

Dupa chestioanarea a 300 de companii, rezultatul a fost unul dezarmant: 72% din investitori nu au pregatit un plan de risc si doar 11% dintre acestia au declarat ca au un plan de continuitate al afacerii.

Impactul COVID-19 asupra afacerilor

57% dintre companiile chestionate au afirmat ca epidemia de coronavirus, la momentul actual, are efecte negative asupra afacerii, insa procesele importante nu sunt impactate.

17% dintre investitori au spus ca efectele economice negative, create de epidemie, au blocat procese importante ale companiei sau productiei.

Alti 17% au declarat ca afacerea nu le este afectata, deocamdata, de epidemia de coronavirus.

9% dintre companii au spus ca impactul epidemiei este unul major.

Majoritatea comapaniilor romanesti au stocuri insuficiente

Cea mai mare parte a companiilor romanesti au stocuri insuficiente pentru a putea acoperi o eventuala problema de aprovizionare de la frunizori. Acest lucru poate avea consecinte extrem de grave.

Lipsa unui plan pentru astfel de situatii, ce include planuri manageriale de raspuns in situatii de criza, posibilitatea angajatilor de a lucra de acasa, rezerve financiare si digitalizarea proceselor operationale de productie si de business, pot duce la blocaje financiare si intarzierea platilor, potrivit digi24.ro.

Consecintele economice negative sunt inevitabile

Dintre firmele care au pregatite planuri pentru situatii de risc, doar 27% au luat in calcul o urgenta medicala.

In general, existenta unui plan de risc este intalnita la companiile mari, precum multinationalele, dar chiar si acolo, riscul aparitiei unei epidemii a fost prea putin luat in calcul.