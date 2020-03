ANCOM a anuntat cand vor avea loc licitatiile pentru 5G, care au fost amanate deja de cateva ori.

Licitatiile pentru spectrul 5G, tergiversate deja de catre ANCOM, au acum un termen estimativ de implementare, conform ultimelor informatii aparute pe site-ul oficial al Agentiei.

Licitatia pentru alocarea spectrului de banda 5G ar fi trebuit sa aiba loc inca de la finele anului 2019. Cu toate acestea, au avut loc mai multe tergiversari ale procesului care primeste, insa, un termen ceva mai concret pentru realizare.

Astfel, ANCOM anunta ca "In cursul acestui an isi propune sa definitiveze documentatia de licitatie pana la sfarsitul trimestrului III si sa organizeze procedura de selectie pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil in benzile de frecvente de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400-3600 MHz pentru furnizarea de retele publice si servicii de comunicatii electronice de banda larga in ultimul trimestru al anului."

De ce intarzie licitatiile 5G

Operatorii telecom au sperat ca alocarea spectrului 5G va putea avea loc la finalul anului trecut. Totusi, in urma vizitei presedintelui Klaus Iohannis in Romania, din toamna, a fost semnat un memorandum intre ambasadorii celor doua tari cu privire la 5G. Prin acest memorandum, americanii incearca sa limiteze participarea Huawei ca furnizor de echipamente la aceste licitatii.

Memorandumul nu a fost transpus nici pana acum in lege, iar actorii politici se agata de acesta in argumentarea amanarii licitatiilor pentru spectrul 5G.

De asemenea, presedintele Klaus Iohannis s-a aratat reticent la organizarea unei licitatii pentru 5G, avand in vedere ca momentan, chinezii de la Huawei sunt capabili sa ofere cea mai avansata tehnologie, rivalii de la Nokia si Ericsson fiind cu cel putin un an si jumatate in urma.

In ultimul an, SUA au acuzat in repetate randuri Huawei ca spioneaza in favoarea guvernului chinez si au pus presiune pe statele aliate in vederea blocarii accesului producatorului la licitatiile 5G. Cu toate acestea, americanii nu au furnizat niciodata vreo dovada pentru a-si sustine afirmatiile, iar asta i-a facut pe unii dintre partenrii de incredere ai SUA sa aleaga, totusi, Huawei pentru dezvoltarea retelelor 5G.

Romania, insa, se afla intr-un impas pe fondul memorandumului, care ar urma sa fie transpus in lege si care poate bloca accesul companiei la licitatiile 5G, intr-un moment in care din ce in ce mai multe state europene aleg Huawei.