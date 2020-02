Consiliul Concurentei avertizeaza companiile sa nu creasca preturile in aceste zile, cand exista o cerere mai mare din partea consumatorilor, intrucat autoritatile pot apela la masuri exceptionale pentru a stopa scumpirile nejustificate, a declarat presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu.

Potrivit acestuia, Consiliul monitorizeaza pretul alimentelor, al echipamentelor medicale si al altor produse unde cererea a crescut foarte mult, iar companiile care profita de aceste momente de panica si scumpesc masiv risca sa fie amendate.

De asemenea, exista prevederi legale care permit autoritatilor statului sa plafoneze preturile unor produse, masura care a fost deja luata zilele trecute de alte tari europene in cazul mastilor medicale. Chiritoiu a precizat ca nu ar fi surprins daca s-ar ajunge aici.

Pe de alta parte, el a rezumat activitatea Consiliului Concurentei de anul trecut si a subliniat ca au existat presiuni fara precedent atat din mediul politic, cat si din partea unei companii sanctionate, care i-a amenintat pe angajatii institutiei cu plangeri penale. Este vorba despre compania farmaceutica Roche, amendata la inceputul acestui an pentru ca a blocat intrarea pe piata a unor medicamente vitale pentru bolnavii de cancer, mai ieftine decat produsele lor. Acest comportament arata o degradare a relatiei dintre stat si mediul de afaceri si nu face cinste unei companii multinationale de prestigiu, considera Chiritoiu, potrivit Agerpres.

Presedintele Consiliului Concurentei a vorbit, in interviu, si despre efectele liberalizarii pietelor de gaze si de electricitate din acest an, precum si de modul in care pot fi salvate marile companii de stat din energie si transporturi aflate in dificultate, precum Complexul Energetic Oltenia si Tarom.

Citeste si: Preturi Volkswagen Golf 8 in Romania

El a mai spus ca nu a luat deocamdata o decizie daca va candida pentru un nou mandat la sefia Consiliului Concurentei.

Chiritoiu se afla la finalul celui de-al doilea mandat, care expira in primavara acestui an, iar, recent, Guvernul a modificat Legea concurentei printr-o ordonanta de urgenta, astfel incat persoanele din conducerea institutiei sa poata detine mai mult de doua mandate, cum era pana acum.

Jurnalist: Ati anuntat ca investigati comportamentul comerciantilor de masti medicale. La ce anume va uitati?

Bogdan Chiritoiu: Intamplarea face ca aveam deja in lucru o investigatie care a pornit de la suspiciuni de intelegeri intre firmele care comercializeaza echipamente medicale de protectie, inclusiv mastile. Aici avem deja un cadru legal si proceduri care sunt in derulare. Ce am hotarat este sa extindem analiza de piata, sa includem si produse de genul dezinfectantilor. Si daca vedem fenomene precum cele din ultimele zile, ce vedem acum la masti si la dezinfectanti, daca vedem cresteri nejustificate de pret, atunci o sa ne uitam si la alte tipuri de produse.

Acest fenomen tine de cateva zile si trebuie sa ne asteptam ca in momente de criza, in momente de panica, economia sa functioneze cumva diferit. Nu putem sa ne asteptam ca lucrurile sa mearga ca in perioadele normale, linistite.

Citeste si: Ministrul Economiei da asigurari ca gazele nu se vor scumpi: " E exclu

Jurnalist: In ce sens diferit?

Bogdan Chiritoiu: Cererea este mult mai mare, ceea ce poate insemna uneori preturi mai mari, uneori penurie, pentru ca, indiferent cat ar creste pretul nu vei gasi acele produse. Mastile au un stoc care este finit, iar daca cererea pe glob este mult mai mare, evident ca, atunci, capacitatile obisnuite de productie nu pot face fata. Daca or mai fi si in China, multe dintre ele, cu atat mai mult nu vor putea ajunge cantitati suplimentare de masti in Europa. Deci mi se pare inevitabil ca vom avea o lipsa de unele produse.

Riscul este ca unele companii sa profite de aceste circumstante si sa mai puna si ele gaz peste foc, sa alimenteze lucruri care erau inevitabile, iar cresterile de pret sa fie si mai mari decat ar fi fost ele in orice caz. Genul acesta de comportamente speculative incercam sa le identificam. Insa oricat de repede le identificam, dureaza cateva luni pana dam o sanctiune.

De-asta vrem, si prin intermediul dumneavoastra, sa atentionam companiile sa nu se bucure acum de un castig facil, pentru ca s-ar putea sa le coste mai mult mai incolo. Si daca, in acest fel, reusim sa le constientizam privind pericolul unui comportament incorect e mai bine decat sa sufere consumatorii astazi si sa se bucure peste cateva luni cand dam sanctiunile.

Jurnalist: Unele tari din UE au luat deja masuri precum fixarea marjelor de profit pentru comerciantii de produse care au cererea mare acum. Credeti ca este cazul si la noi de astfel de masuri?

Bogdan Chiritoiu: Nu noi avem initiativa unor astfel de masuri, dar nu as fi surprins daca in perioade de criza, neobisnuite, luam masuri pe care nu le-am considera acceptabile in perioade normale. Deci situatiile exceptionale s-ar putea sa duca la masuri exceptionale.

Citeste si: Danca: Guvernarea liberala aduce preturi mai mici la carburanti si uti

Jurnalist: Exista prevederi legale care sa permita astfel de decizii?

Bogdan Chiritoiu: Da, avem prevederi legale care permit luarea unor masuri in situatii de criza, pe perioada limitata.

Jurnalist: Va uitati si la alte produse cu cerere mare in aceste zile, in afara de echipamentele medicale de protectie?

Bogdan Chiritoiu: Daca va referiti la alimente, avem un instrument bun de monitorizare in astfel de situatii, care este Monitorul Preturilor. Si atunci prin Monitorul Preturilor putem sa vedem ce se intampla in privinta preturilor. Nu vedem stocurile, volumele de marfa, dar putem vedea preturile pe care le practica principalii comercianti. Daca vom avea semnale, daca Monitorul ne arata evolutii neobisnuite sau cresteri puternice de preturi, atunci o sa investigam si zona aceea.

Jurnalist: Unde este granita intre un pret normal ca urmare a miscarilor din piata si de unde incepem sa vorbim de preturi nejustificate?

Bogdan Chiritoiu: Unde sunt lucrurile clare este partea de intelegeri, iar noi asta cautam in primul rand: intelegeri intre companii. Daca avem de-a face cu companii care-si stabilesc pretul fara sa se inteleaga cu competitorii lor este aceasta zona gri, pana unde poti sa-ti cresti pretul. Deci daca o faci in intelegere cu competitorii tai este clar ilegal, dar daca avem de-a face cu comportamente individuale ale companiilor, acolo intr-adevar este o discutie. Daca acea companie are o anumita forta in piata incat cresterea ei de pret poate afecta toata piata, in aceasta situatie putem sa ii sanctionam.

Jurnalist: Cand ati inceput investigatia pentru suspiciuni de intelegeri intre comerciantii de produse medicale de protectie?

Bogdan Chiritoiu: Anul trecut.

Jurnalist: Si ce informatii aveti pana acum?

Bogdan Chiritoiu: Avem informatia ca o vom termina in cateva luni. Nu pot sa va spun mai mult de atat, pentru ca este o investigatie in derulare.

Jurnalist: Pe cine investigati?

Bogdan Chiritoiu: Companiile de pe aceasta piata. Sunt toate companiile care comercializeaza genul acesta de produse.

Jurnalist: Retailerul eMag a anuntat ca a cumparat toate mastile de pe piata. Ce va spune acest lucru?

Bogdan Chiritoiu: Ne spune ca cel mai mare operator de pe piata online se straduieste sa ofere conditii normale de tranzactionare catre clientii lor. Am avut discutii cu ei in cursul zilei de ieri (miercuri - n.r.). Voiau sa aiba confort din partea noastra ca masurile pe care le iau sunt compatibile cu Legea concurentei. Pozitia noastra este ca, daca avem de-a face cu masuri care sunt pe o perioada limitata, justificata de aceasta situatie extraordinara, si daca rolul acestei masuri este sa asigure preturi joase pentru consumatori, atunci genul acesta de masuri sunt acceptabile.

Jurnalist: Ce au facut ei, mai exact?

Bogdan Chiritoiu: Nu stiu, asta ar trebui sa-i intrebati pe ei. Discutiile cu noi au fost legate de limitarea cresterilor de preturi pe platforma lor. De a-i obliga pe cei care comercializeaza produse pe platforma lor sa nu aiba un pret mai mare de X. Deci sa accepte preturi maximale pentru vanzarea unor produse de genul mastilor.

Acum, daca ei vor sa importe, sa creasca stocurile din tara si sa le vanda fara adaos, la costul de achizitie sau mai jos, cel putin la prima vedere nu doar ca nu este problematic, este un efort legitim de a asigura conditii normale pentru clientii lor, de a-i face pe cat se poate sa nu simta socul acesta, panica, criza.

eMag are o pozitie puternica, sa nu folosesc cuvantul dominanta, care pentru noi are o incarcatura legala, dar categoric are o pozitie puternica in piata. In acelasi timp, multi consumatori se aprovizioneaza de pe acest canal, care are o cota mare de piata pe online.

Jurnalist: Cum a fost anul trecut pentru activitatea Consiliului Concurentei?

Bogdan Chiritoiu: A fost un an normal, pe de o parte, pentru ca a fost un an cu mult efort. Am finalizat 14 investigatii, similar cu ceea ce am avut cu un an inainte. Le-as grupa in doua. Pe de-o parte, au fost achizitiile publice, unde sanctionam constant companii care se inteleg intre ele si astfel cresc pretul pe care il plateste statul pentru anumite bunuri si servicii.

Mai putin obisnuit a fost faptul ca am sanctionat multe companii mari, care nu s-au comportat corect fata de clientii lor. Aici am aplicat sanctiuni pentru Netcity, in Bucuresti, si am atentionat si Primaria Capitalei de modul cum este reglementat Netcity. Am sanctionat doi importanti gestionari de retele de gaze, cei care asigura mentenanta retelelor, distribuitorii de gaze, pentru modul cum tratau lucrarile de conectare a consumatorilor la retea, intrucat se ajungea la preturi nejustificat de mari.

Am sanctionat si o mare companie farmaceutica pentru ca, prin diferite strategii, incerca sa blocheze intrarea pe piata a unor companii mai mici, care furnizau acelasi medicament mai ieftin. Aceasta este o zona relativ noua pentru noi. Este pentru prima data cand avem mai multe cazuri impotriva unor companii dominante.

Aceasta sa zicem ca este partea normala. Doi: am avut o parte neobisnuita a activitatii anul trecut, respectiv un an in care presiunile si incercarile de interferenta au fost substantial mai mari decat in trecut. Nu spun ca in trecut a fost numai lapte si miere, dar anul trecut a depasit niste limite, atat din punctul de vedere al incercarilor de interferenta politica, cat si din punctul de vedere al comportamentului unor agenti economici, de la care ai pretentii.

Jurnalist: Puteti sa ne dati exemple de astfel de presiuni, atat politice, cat si din partea mediului de afaceri?

Bogdan Chiritoiu: Prin faptul ca s-a ajuns ca o investigatie a Consiliului sa fie investigata. Calea normala este ca o decizie a Consiliului poate fi investigata in instanta. Judecatorul se uita ce probe am avut, cum le-am judecat si vede daca am facut bine sau gresit. Dar, in loc ca acest lucru sa fie facut de instante, sa ajunga o comisie parlamentara, deci legislativul, sa ajunga sa analizeze si sa emita opinii privind temeinicia sau netemeinicia unor probe, a unor incadrari legale, e ceva ce nu s-a mai intamplat in Romania si nici in Europa. E un fenomen care a starnit ingrijorare si din partea Comisiei Europene, care a fost pusa in situatia de a trimite trei randuri de scrisori, exprimandu-si ingrijorarea. A fost un fapt fara precedent. Aceasta pe partea politica.

Doi: nimeni nu spune ca atunci cand sanctionezi o companie, acea companie o sa te iubeasca si o sa te imbratiseze. E firesc ca oamenii sa fie suparati ca primesc o sanctiune. Comportamentul normal este ca, daca esti de parere ca este gresita analiza Consiliului, te duci in instanta. Asta face orice companie normala. Mare sau mica. Se duc in instanta si explica judecatorului de ce cred ei ca a gresit Consiliul.

Sa avem o mare companie farmaceutica care sa ameninte ca va face plangeri penale impotriva celor care au instrumentat aceasta investigatie este ceva ce nu s-a mai intamplat in mod public. (Roche a emis un comunicat de presa in acest sens pe 22 ianuarie 2020 - n.r.) Poate ca in sedinte, in birouri, s-o mai fi intamplat cateodata, rar. Dar sa iasa public o companie sa ameninte institutia ca o sa faca denunturi penale este, repet, o degradare a mediului public in Romania. Nu asta este o relatie normala dintre o autoritate a statului si mediul de afaceri.

Cu atat mai putin sa vina din partea unei multinationale, de la care ai asteptarea ca sunt niste oameni care stiu cum merg lucrurile in lume, sunt obisnuiti sa relationeze cu guvernele, cu autoritatile publice, inteleg bine legea, inteleg limitele. Deci din partea unei astfel de companii, sa te trezesti cu amenintari e straniu si, repet, arata o degradare a nivelului discursului public in Romania. Cine e nemultumit de o decizie a noastra are tot dreptul sa mearga in instanta. Oricum amenintarea nici nu o sa ajute cu nimic, ca nu o sa ne schimbam decizia acum, daca ne ameninta cineva.

In plus, acest lucru da o nota foarte proasta pentru acea companie. Si, din pacate, s-ar putea sa arunce o umbra si asupra altor companii. Cand publicul vede ca acesta este comportamentul unei companii straine nu are cum sa nu afecteze respectul si increderea pe care le ai fata de partenerii nostri care vin din strainatate.

Jurnalist: Ce au facut ei, mai exact?

Bogdan Chiritoiu: Au fost doua cazuri, in care noi am spus: prin comportamentele voastre, obiectivul vostru a fost sa opriti intrarea unor producatori mai ieftini pe piata, ca voi sa puteti mai mult timp sa vindeti la un pret mai mare produsul vostru.

Jurnalist: Este vorba de medicamente vitale?

Bogdan Chiritoiu: Da. Medicamentele sunt bune. Compania este foarte serioasa si are produse foarte bune, vitale pentru pacienti si evident ca avem cu totii respect pentru realizarile companiei si, repet, dorim ca pacientii romani sa aiba acces la medicamente care sa le salveze viata. In acelasi timp, ne dorim ca accesul sa fie la preturi cat mai reduse, ca mai multi pacienti sa beneficieze de aceste medicamente. Daca pretul este mai mare, evident ca statul, care are resurse limitate, va ajunge sa trateze mai putini oameni. Noi am sanctionat compania pentru ca a incercat sa blocheze intrarea pe piata a unor variante mai ieftine ale medicamentului.

Jurnalist: Exista suspiciuni ca si alte companii fac la fel?

Bogdan Chiritoiu: Daca vom avea dovezi ca si alte companii fac acest lucru, atunci le vom sanctiona si pe acestea.

Jurnalist: In urma cu cativa ani, ati publicat o analiza potrivit careia medicii de familie obisnuiesc sa recomande anumite produse in functie de companiile care ii sponsorizeaza. Ati vazut progrese de atunci?

Bogdan Chiritoiu: Da, regulile au devenit mai stricte. Regulile sunt gandite de Agentia Nationala a Medicamentului, care spune companiilor si medicilor ce tipuri de facilitati, sa le numim asa, sa nu le spunem sponsorizari, ce lucruri poate o companie sa ofere in mod legitim unui medic si ce nu poate. De exemplu, e firesc sa pot da un produs nou, pe care vreau sa-l prezint medicilor, sa inteleaga beneficiile acestui produs. E foarte ok sa fac un congres. Dar il fac la Sinaia. Daca vreau sa fac congresul in Insulele Seychelles si sa invit si familia doctorului, asta nu mai este ok.

Agentia Nationala a Medicamentului a clarificat, a intarit regulile, pentru a permite ce este normal, firesc, adica informarea medicilor, dar nu influentarea actului lor medical prin foloase materiale. Noi, in cazul Roche, nu am sustinut ca Roche a influentat material activitatea de prescriptie a medicilor.

Jurnalist: Cum va asteptati sa arate 2020 din punct de vedere al activitatii de concurenta?

Bogdan Chiritoiu: Anul acesta, daca e liniste si pace, ceea ce nu este totdeauna usor in Romania, va fi un an cu activitate intensa. Pe partea de investigatii, vom finaliza un caz important, legat de licitatiile de lemn organizate de Romsilva, unde suspectam o intelegere intre marile companii care prelucreaza lemn in Romania. Avem in continuare investigatii legate de accesul la retelele de gaze, avem investigatii pe zona de electricitate si, cum piata va fi reliberalizata in curand, este important sa ne asiguram ca mecanismele care sa-i permita buna functionare sunt puse la punct. Avem un caz important pe partea de servicii financiare, in care ne uitam la comportamentul firmelor de leasing. Cam acestea sunt cele mai importante cazuri care ma astept sa fie finalizate in acest an.

Este, si mai mult decat de obicei, de lucru pe partea de ajutor de stat. Este o zona de care vorbim mai putin, dar este foarte importanta pentru ca vizeaza companii mari si care sunt in dificultate si care trebuie reorganizate pentru a functiona cat mai bine in viitor.

Ajutoarele de stat merg, in Romania, mai mult spre companiile de stat. Avem doua sectoare mari in economie unde statul este predominant: energia si transporturile. In ambele avem companii mari ale statului care sunt in dificultate si care au intrat sau vor intra in procese de restructurare.

In energie avem Complexul Energetic Hunedoara, un caz complicat, care implica si o restrangere a activitatii de minerit si a transferului activitatii de producere de electricitate dinspre carbune spre gaz. Avem, mai nou, Complexul Energetic Oltenia, o companie care merge mult mai bine decat Hunedoara, dar totusi este afectata de cresterea pretului certificatelor de emisii si atunci trebuie sa treaca printr-un proces de restructurare care tot in aceasta directie va fi, ne mutam dinspre carbune spre gaze.

Iar, daca ne uitam la partea de transporturi, avem CFR Marfa, o companie mare, are aproape jumatate din piata, dar care are pierderi de multi ani si unde va trebui sa gasim o solutie sa nu mai piarda acesti bani. Avem si Tarom, o companie care pierde 40-50 de milioane de euro pe an de zece ani si unde vor trebui luate masuri de restructurare.

Aceste pierderi reprezinta de fapt ajutoare de stat ilegale, iar Comisia Europeana a intervenit si obliga statul roman sa recupereze aceste pierderi si, daca nu, sa restructureze aceste companii, iar procesul de restructurare trebuie avizat de Comisia Europeana. Deci, de anul acesta, subiectul nu mai este unul doar romanesc, nu mai tine doar de ce vrem noi sa facem, ci un alt actor important care intervine este Comisia Europeana.

Dar sa vedem si partea plina a paharului. Daca reusim, sunt companii care au pierdut miliarde de euro bani ai tarii, bani ai oamenilor. Daca reusim sa oprim pierderile astea, deja vom fi facut un pas foarte mare in economia romaneasca. Este partea cea mai interesanta.

Jurnalist: Care este numitorul comun al acestor companii?

Bogdan Chiritoiu: Numitorul lor comun este ca sunt de stat, iar, la stat, eficienta economica nu este prima consideratie. Este de obicei o consideratie secundara. Apar preocupari socio-politice si, probabil, foarte multa coruptie.

Avem si exemplul de succes Oltchim, o companie care avea multe pierderi, dar care a fost restructurata. E ceva mai mica acum, dar tot are un numar substantial de angajati, functioneaza, isi plateste taxele, deci sta pe picioarele ei, e gestionata de oameni de afaceri romani, a fost cumparata de un antreprenor roman.

Jurnalist: Ce va asteptati sa aduca anul acesta liberalizarea pietelor de energie electrica si gaze? Aceasta in conditiile parerile expertilor sunt impartite: unii spun scumpiri, altii spun ieftiniri.

Bogdan Chiritoiu: Logica noastra este cam asa: odata ce regulile sunt ok, odata ce am gandit bine regulile de piata, nu sunt interferente, daca am un mecanism de piata bine pus la punct, preturile care rezulta sunt corecte. E pretul corect, pretul de piata. Noi asta trebuie sa ne asiguram, ca piata functioneaza bine si ca, oricat ar fi pretul, mai mare sau mai mic, acela este pretul corect, pretul pietei.

Daca pretul acesta este prea mare pentru unii consumatori, da, putem sa-i ajutam. Dar nu pe toti. Pe cei vulnerabili. Sau pe consumatorii industriali care consuma foarte multa electricitate si, la un pret mare al electricitatii, s-ar putea sa nu mai fie competitivi, sa plece din Europa si nu vrem asta. Atunci le dam o reducere la achizitia de certificate verzi sau se pregateste o subventie pentru cresterea pretului electricitatii ca urmare a scumpirii certificatelor de emisii.

Jurnalist: Preturile de acum sunt cele corecte?

Bogdan Chiritoiu: Cred ca piata de electricitate este dezvoltata in Romania, suntem legati de o serie de alte tari, ceea ce face ca preturile sa reflecte o realitate economica. Mai sunt lucruri pe care le putem imbunatati, pentru ca avem o volatilitate mare si o pondere prea mare a pietei pe termen scurt. Ar trebui sa vedem in Romania contracte mai stabile, pe termen mai lung.

Jurnalist: Dar piata de gaze este pregatita pentru liberalizare? S-a spus ca nu era pregatita in 2017, cand a fost prima data liberalizata, dar s-a schimbat ceva de atunci?

Bogdan Chiritoiu: Nu este pregatita piata inseamna ca unor agenti economici nu le place sa plateasca pretul pe care il platesc competitorii lor in restul Europei? Niciodata nu sunt pregatiti. Si eu mi-as dori sa cumpar ceva ieftin, dar e ok sa cumpar mai ieftin decat pretul care ar fi corect, de piata? La gaze piata nu este atat de dezvoltata ca la electricitate, dar si aici, daca putem creste capacitatea de interconectare - aici suntem destul de puternic presati de Comisia Europeana, inclusiv printr-o investigatie impotriva Transgaz - atunci vom fi mai legati de pietele europene, ceea ce probabil inseamna o stabilitate crescuta.

Daca reusim sa mai si exploatam gazul pe care ni l-a dat Dumnezeu, sa facem in asa fel incat sa aiba sens sa il scoatem din pamant, atunci chiar ca va fi o piata cu mai multi jucatori, o piata normala.

Jurnalist: In final, as vrea sa va intreb daca veti candida pentru un nou mandat la sefia Consiliului Concurentei...

Bogdan Chiritoiu: Stati sa il termin pe acesta. Conform legii, pana la numirea unui nou membru al conducerii, activitatea continua chiar daca se termina mandatul de cinci ani. Data trecuta am stat un an in interimat. Deocamdata sa termin mandatul acesta si vedem cum evolueaza lucrurile.