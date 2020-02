Premierul desemnat, Florin Citu, care este si ministru de Finante interimar, a declarat joi ca, pentru prima oara in istoria sa, Romania s-a imprumutat cu dobanzi negative in euro.

"Astazi avem si o veste buna si este o veste istorica pentru Romania: pentru prima oara in istorie, Romania s-a imprumutat cu dobanzi negative in euro, asa cum fac alte tari dezvoltate. (...) Investitorii au incredere in Romania si de aceea astazi ne-am putut imprumuta in euro la dobanzi negative. Asta pentru a elimina orice urma de neincredere sau de dubiu care exista acolo, ca ceea ce facem noi nu este bine pentru Romania. Astazi avem aceasta dovada clara - Romania se imprumuta la dobanzi negative in euro, nimeni nu mai poate sa ne ia acest lucru si este o performanta istorica pentru tara noastra. (...) Ce inseamna dobanzi negative? Inseamna ca daca ne imprumutam un leu trebuie sa dam inapoi 90 de bani, deci nu mai aruncam povara imprumuturilor pe generatiile viitoare, dam inapoi mai putini bani", a spus Citu la inceputul sedintei de guvern, potrivit Agerpres.

El a adaugat ca Romania a reusit ceea ce fac tari cu rating mai mare, adica sa se imprumute cu dobanzi negative, desi are un guvern interimar.