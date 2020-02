Vicepremierul Raluca Turcan, sustine ca, de la inceputul guvernarii PNL, indicele ROBOR continua sa scada, iar ratele la banca ale romanilor scad si ele constant.

"Ratele romanilor la banca au scazut in fiecare luna de guvernare a PNL.

Scaderea ROBOR si a dobanzilor este rezultatul cresterii increderii investitorilor in guvernarea PNL.

Indicele ROBOR la 3 luni continua sa scada. Astazi, 21 februarie, a ajuns sub 3%. Este cea mai mica valoare din 29 noiembrie 2019 si pana azi. In functie de acest indice se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila.

Indicele ROBOR la 6 luni a scazut si el ajungand astazi la cel mai mic nivel din 10 decembrie 2019 incoace (3.11%). Indicele ROBOR la 6 luni este utilizat la calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila.

Ca urmare a scaderii constante a ROBOR, scad si ratele la creditele ipotecare si de consum. Dobanda medie pentru creditele in sold a scazut de la 7.07 in octombrie 2019 la aproximativ 6.9% in ianuarie 2020.

Sa ne amintim ca, in timpul PSD, ROBOR a crescut la cel mai inalt nivel din ultimii ani din cauza lipsei de incredere a investitorilor fata de guvernarile lui Dragnea. Ratele la credite au ajuns sa creasca si cu cateva sute de lei lunar pe vremea pesedistilor", a scris pe Facebok Raluca Turcan.