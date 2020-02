Economia Romaniei ar putea creste in acest an cu 3,5% si cu 2% anul viitor, a afirmat, joi, Ciprian Dascalu, economist sef la Banca Comerciala Romana, la evenimentul "Intalnire cu presa economica" organizat de Piata Financiara la Predeal.

"Ne asteptam la o crestere economica de 3,5%. Anul viitor vedem o incetinire care este data in special din asteptarea noastra de reducere a deficitului bugetar spre 3% din PIB. Practic, de aici, din cererea publica ne vine cel mai mult incetinirea in anul 2021. Cam acesta este scenariul nostru. Inflatia ramane pe urmatorii ani in intervalul tinta in cea mai mare perioada, dar undeva undeva spre limita superioara a intervalului tinta al Bancii Centrale", a spus Ciprian Dascalu.

Prognoza BCR indica pentru acest an un deficit bugetar de 3,8%, iar pentru 2021 unul de 3%. Cursul mediu estimat de banca pentru acest an este de 4,87 de lei pentru un euro, iar in 2021 de 4,97 de lei pentru un euro.

De asemenea, prognoza indica o reducere a dobanzii de politica monetara spre finalul anului 2021 la 2%.

Ciprian Dascalu a mentionat ca pietele financiare se asteapta la organizarea de alegeri anticipate anul acesta, iar in cazul in care acestea vor avea loc se va produce o scadere putin ampla a randamentelor la titlurilor de stat. In caz contrar, daca alegerile anticipate nu vor avea loc, se va consemna o crestere mai ampla a randamentelor.

Proiectul de buget pe anul 2020 este construit pe o crestere economica de 4,1%, un deficit bugetar de 3,59% si o rata medie a inflatiei de 3,1%.