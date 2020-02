Prim-ministrul interimar Ludovic Orban a declarat luni ca, potrivit estimarilor, plafonarea indemnizatiei demnitarilor a dus la o economie de peste 1,2 miliarde lei.

"In ceea ce priveste plafonarea indemnizatiilor, nu am plafonat indemnizatiile numai pentru primari si viceprimari. Am plafonat indemnizatiile pentru toti cei care primesc indemnizatii din functii de demnitate publica: pentru parlamentari, pentru ministri, pentru presedintele Romaniei, pentru mine, ca prim-ministru. Iar rezultatul este ca s-a facut o economie la buget de peste 1.200.000.000, pe estimarile pe care le-am facut. Care nu e o suma de lepadat", a spus Ludovic Orban, prezent la Adunarea Generala a Asociatiei Comunelor.

El a adaugat ca, pentru a putea aloca resurse financiare catre investitii, este necesara o reducere a cheltuielilor de tip "subventii, cresteri de salarii in sectorul public, cresteri de venituri alocate de la bugetul de stat fara sa existe o fundamentare foarte serioasa".

"Situatia bugetara este extrem de serioasa. Ani de zile s-au generat cheltuieli, fara sa existe veniturile pentru sustinerea cheltuielilor respective. Chiar si acum, dupa ce am avut un deficit bugetar de 4,6% pe cash si 4% pe ESA, in fiecare saptamana in Parlament - care a intrat in campanie electorala si isi imagineaza ca oamenii o sa ii voteze numai daca dau astfel de legi - apar noi legi, care genereaza cheltuieli suplimentare si care reduc venitul. Ultima - asta cu scutirea de impozit pe veniturile jurnalistilor", a mentionat Orban.

Acesta a atras atentia asupra faptului ca in acest moment nu exista garantii in ceea ce priveste faptul ca alocatiile copiilor sunt folosite in interesul acestora si a oferit exemplul Germaniei, unde parintii beneficiaza de scutiri de impozit.

"Am spus din capul locului: nu poti sa dublezi alocatiile de doua ori intr-un an. Nu se poate. O data, in martie, la dezbaterea bugetului, si dupa aia in decembrie. Dupa aia, si daca ei ne resping ordonanta care proroga termenul de intrare in vigoare, eu nu am prevederile bugetare ca sa pot sa sustin lucrurile respective. Guvernul o sa fie pus in situatia in care sa aleaga intre legea plafoanelor, legea bugetului de stat, reglementarile la nivel european si plata ca urmare a respingerii ordonantei de prorogare. (...) In Germania, de exemplu, pentru ca m-ati intrebat de alocatiile de copii, e o scutire de impozit in functie de numarul de copii, astfel incat sa existe un stimulent fiscal pentru familia care are copii. Noi acum nu avem nicio garantie ca toti banii care se duc din alocatii vor fi folositi in interesul copiilor", a aratat Orban, potrivit site-ului Agerpres.