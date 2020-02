Deficitul de 4,6% din PIB din 2019 putea fi evitat, dar au fost in mod nejustificat crescute chetuielile si mai ales veniturile lasate de izbeliste astfel incat sa fie la final de an un deficit foarte mare, a afirmat luni fostul ministrul al Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, dupa sedinta de audiere a ministrului propus pentru preluarea portofoliului de la Finante, Florin Citu.

"Putea fi evitat anul trecut acel 4,6% pe care domnul Citu l-a realizat. De asta am si propus in mod public si astazi in Comisia reunita o comisie de ancheta care sa puna foarte clar toate datele pe masa. Sa fie chemati la aceasta comisie de ancheta prim-ministrul Dancila. Eu am sa merg acolo ca ministru de Finante pentru a discuta despre programarea si executia anului trecut la 10 luni si dupa aceea si domnul Orban si domnul Citu pentru a explica felul in care ultimele doua luni din anul 2019 s-au desfasurat. Pentru ca eu am elemente rezonabile sa cred ca au fost in mod nejustificat crescute chetuielile si mai ales veniturile lasate de izbeliste astfel incat sa fie la final de an un deficit foarte mare, 4,6% cum spuneam, pentru ca in acest an sa pozeze in salvatorii natiunii. Este o practica care ne va costa foarte mult in anii care urmeaza", a spus Eugen Teodorovici.

El a afirmat ca aceste deficit ar putea atrage o deteriorare a ratingului si implicit dobanzi mai mari, iar din acest motiv actualul ministru al Finantelor se imprumuta mai mult in aceasta perioada.

"Cu mare drag discutam despre ce s-a intamplat anul trecut in orice comisie, mai ales despre rectificarea bugetara din vara, despre notele pe care le-a pus domnul ministru in guvern care spuneau ca exista pericolul sa se depaseasca deficitul de 3%, ce masuri trebuia sa ia si nu a luat din vara. Notele pe care le-a primit domnia sa in minister ca deficitul ar putea sa se duca la 4,1%. Facem acea comisie de ancheta si vin public cu toate aceste masuri", a spus Florin Citu in cursul audierilor, potrivit Agerpres.

De asemenea, Florin Citu a mentionat ca buffer-ul valutar al Romaniei este mai mare cu 3 miliarde de euro decat l-a lasat Eugen Teodorovici.