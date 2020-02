Ministrul Finantelor, Florin Citu, sustine ca nu aveam cum sa evitam procedura de deficit excesiv, lansata de Comisia Europeana, si acuza PSD ca a ignorat avertismentele venite de la Bruxelles.

"Nu avem cum sa evitam aceasta procedura. Din momentul in care am preluat mandatul, am vazut situatia bugetara si estimarile pentru anul trecut. Trebuie sa spunem ca aceasta procedura si acest raport se refera la 2019, la executia din 2019. Despre 2019 am mai spus, dar trebuie sa repet, am facut avertismente ca deficitul va fi mai mare de 4 % din primele luni ale anului. Au fost note interne pe care le-am prezentat deja", a declarat Florin Citu.

"In vara, la rectificare, a existat o sansa ca guvernul PSD sa reduca deficitul. Nu s-a facut. Atunci cand am preluat mandatul, documentele pe care le-am primit de la fostul ministru de Finante aratau un deficit de 2,8%, iar la rectificarea bugetara care a fost deja trimisa, pe care o primsie deja ministrul de Finante PSD, aratau pentru sfarsitul anului 2019 acel deficit de 4%. Aceste informatii erau deja stiute si nu s-a facut nimic", a mai spus ministrul Finantelor.

"Avertismentele, timp de 3 ani de zile, ale Comisiei Europene, referitoare la deficitul structural si deficitul bugetar au fost ignorate de guvernul PSD", a mai precizat Citu, potrivit digi24.ro.