Florin Citu, ministrul Finantelor, sustine ca alegerile anticipate au un "efect pozitiv pentru ratingul de tara", iar planul PNL de a reduce deficitul bugetar a inceput sa aiba efecte.

"Alegerile anticipate, efect pozitiv pentru ratingul de tara.

Din primul moment am comunicat transparent si permanent cu investitorii, agentiile de rating, partenernerii nostri institutionali.

Tot ce am anuntat este CREDIBIL. Nu umblam cu miniciuni. Planul nostru de a reduce deficitul bugetar pe termen mediu si comunicarea transparenta au inceput sa aiba efecte pentru romani.

Dobanzile SCAD in fiecare zi.

Un deficit bugetar mai mic, inseamna inflatie mai mica si dobanzi mai mici pentru romani.

Ieri inca o veste BUNA pentru guvernul PNL.

Agentia de rating Moody’s spune ca alegerile anticipate au un efect pozitiv pentru rating-ul de tara. La fiecare intalnire cu investitorii am explicat foarte clar de ce Romania are nevoie de alegeri anticipate si acum avem rezultatele comunicarii permanente si credibile.

"From a credit perspective, holding early elections could bring forward the implementation of a new policy agenda. A freshly elected government with a clear mandate to tackle the country's economic and fiscal challenges could from that angle be credit positive” - Moody’s, 13 februrie 2020.

Este cred primul exemplu in istorie cand o tara trece printr-o situatie politica dificila cu o economie care a fost capusata de socialisti aproape un deceniu dar care are sustinerea si increderea investitorilor, a agentiilor de rating si a partenerii institutionali din UE si SUA.

Guvernul PNL a facut din nou ca Romania sa conteze. Urmeaza lucruri fantastice pentru romani. V-am promis si asa vom face", a scris pe Facebook Florin Citu.