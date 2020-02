Moneda nationala s-a apreciat in ultimele zile pentru ca un vanzator important a vandut mai multa valuta si acesta a dus la intarirea leului, a explicat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la o conferinta de presa, intrebat despre evolutia cursului de schimb leu - euro din ultimele zile.

"Cred ca in primul rand trebuie inteles ca piata valutara are multi determinanti si faptul ca ne-am obisnuit ca un eveniment politic sau altul sa aiba impact imediat asupra pietei valutare nu este o perceptie eronata, pentru ca evenimentele politice categoric ca influenteaza piata, dar evenimentele politice nu sunt singurele. In ultimele zile, din datele noastre, sunt unele informatii pe care le obtinem si noi cu o anumita greutate, a actionat in principal faptul ca pe piata monetara asa cum se intampla de obicei intre 25 ale lunii precedente - 5-10 luna curenta apare o relativa lipsa de lichiditate pentru ca firmele, populatia, toate isi platesc impozitele la stat, darile la stat si atunci in contul Ministerului de Finante de la Banca Nationala a Romaniei apare un surplus. E ca si cum ar steriliza banca nationala banii respectivi. Ei ies din circulatie. Am mai dat explicatia asta, acum simplific. Si cand pe o asemenea situatie apare un vanzator mai important si asta pot sa va garantez ca de data asta nu am fost noi, Banca Nationala, a fost un client. Pot sa banuiesc, dar ce spun in continuare este pura speculatie, ca s-o fi gandit si el 'pica Guvernul, se depreciaza cursul, hai sa vand acum o suma mai mare ca sa castig', oricine vrea sa castige mai mult, dar nu s-a intamplat. A vandut mai mult si s-a apreciat cursul", a spus Mugur Isarescu.

El a afirmat ca acesta a vandut valuta timp de cateva zile. De asemenea, guvernatorul BNR a spus ca piata leului nu este una "foarte adanca" si cand cineva vine cu 100 de milioane sau 200 de milioane de euro si le vinde poate sa miste cursul.

"Concluzie. Nu numai situatia politica are impact pe piata valutara. Si doi, banuiesc ca si cei de pe piata valutara, investitorii erau obisnuiti cu...cam asta am citit in presa astazi 'ne-am vaccinat la situatia politica', suntem obisnuiti la asemenea stiri", a declarat Mugur Isarescu.

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,7651 lei pentru un euro, in scadere cu 1,17 bani (-0,24%), in comparatie cu cotatia anterioara, respectiv 4,7768 lei pentru moneda unica europeana. De asemenea, leul s-a apreciat si vineri in raport cu euro, care a fost cotat de Banca Nationala a Romaniei la 4,7642 de lei, in scadere cu 0,09 bani (-0,02%) fata de ziua precedenta.

Intrebat ce parere are despre caderea Guvernului, Mugur Isarescu a spus ca "face parte din jocul democratic" si BNR, ca institutie neutra prin lege, este in continuare neutra la aceste lucru.

"Avem o parere neutra", a afirmat Isarescu, potrivit Agerpres.