Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca nu vor fi majorate tarifele transportului public din Capitala.

"Nu se pune problema sa majoram tariful pentru transportul public de calatori. Nu am discutat niciodata sa luam aceasta masura de dublare sau de triplare a costului biletului pentru a se circula cu autobuzul, cu tramvaiul sau cu troleibuzul ori abonamentul", a spus Gabriela Firea.

Majorarea ar fi insa necesara, dat fiind faptul ca au fost facute multe investitii in ultima perioada, potrivit sefului STB.

"Este o propunere pe care noi am facut-o de mai mult timp, avand in vedere investitiile pe care STB le-a facut in ultima perioada. Este o propunere de dublare a tarifului, la 2,5 lei, facuta in urma unor studii de piata", a declarat seful STB Andrei Creci, precizeaza adevarul.ro.