Bugetul general centralizat propriu al municipiului Bucuresti pe anul 2020 a fost supus dezbaterii publice pe site-ul Primariei Capitalei, proiectul prevazand venituri totale de 10.044.183.280 lei.

Dintre acestea, veniturile la bugetul local ar urma sa reprezinte 7,2 miliarde lei, bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - 978 de milioane de lei, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - 2 miliarde de lei, bugetul imprumuturilor interne - 645 milioane lei, bugetul imprumuturilor externe - 95 de milioane de lei, bugetul fondurilor externe nerambursabile - 3 milioane de lei.

De asemenea, cheltuielile de personal sunt estimate la 1,94 miliarde de lei, dintre care 1,1 miliarde pentru institutiile finantate integral din venituri proprii. Sunt prevazute cheltuieli pentru bunuri si servicii in valoare totala de 1,96 miliarde lei.

Pentru Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti este prevazut un buget de 550 milioane lei, pentru Administratia Spitalelor - 421 milioane lei, pentru Administratia Strazilor - 199 milioane lei, pentru Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic - 173 milioane lei, pentru ALPAB - 90 de milioane de lei, pentru Directia Generala de Politie Locala - 65 milioane lei, pentru Creart - 59,5 milioane lei, pentru Clubul Sportiv Municipal - 48,5 milioane lei, pentru Proedus - 42,5 milioane lei, pentru Arcub - 33 de milioane lei, pentru Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic - 32,7 milioane lei, pentru Centrul pentru Seniori - 25 de milioane lei, pentru Centrul pentru Tineret - 25 de milioane de lei.

Lista obiectivelor de investitii prevede un total de 2,3 miliarde lei, dintre care: 1,3 miliarde pentru transporturi; 549 milioane pentru protectia mediului (467 milioane pentru canalizarea si tratarea apelor reziduale); 242 milioane pentru locuinte, servicii si dezvoltare publica; 68 de milioane pentru invatamant, 69 de milioane pentru cultura, recreere si religie; 36 milioane pentru sanatate.

Pentru cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidarile sunt prevazuti in acest an 27 milioane lei, iar pentru Spitalul Metropolitan - 30 de milioane de lei. 130 de milioane de lei urmeaza sa fie cheltuiti in 2020 pentru achizitia de locuinte de serviciu destinate cadrelor medicale.

Tot in acest an, un total de 10 milioane de lei vor fi destinati restaurarii si punerii in valoare a Palatului Voievodal Curtea Veche, iar alte 10 milioane de lei, Complexului Sportiv "Lia Manoliu", in timp ce 23 de milioane de lei sunt prevazuti pentru dotari ale Arenei Nationale.

Pentru realizarea retelelor de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public si a drumurilor aferente ansamblului Henry Coanda ar urma sa fie cheltuiti 55,9 milioane lei.

Pentru cresterea performantei energetice a blocurilor din Sectorul 6 sunt prevazuti in acest an 10 milioane de lei iar sume cuprinse intre 8 si 15 milioane de lei sunt destinate construirii unor complexe multifunctionale pentru activitati didactice si sport la cinci scoli din Sectorul 3.

23,7 milioane lei ar urma sa fie alocati in acest an revizuirii Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti.

Pentru realizarea celor patru trasee destinate bicicletelor sunt prevazuti aproximativ 67 milioane lei, dintre care 44 milioane de lei de la bugetul de stat.

60 de milioane de lei ar urma sa mearga in acest an la proiectele de extindere si reabilitare a infrastructurii de apa si apa uzata in zonele Ghidigeni, Oltenitei, Cheile Turzii si Henri Coanda (program din Fondul de Coeziune).

Pentru reabilitarea sistemului de termoficare (sapte obiective insumand o lungime de traseu de 31,6 km) vor fi investiti 26,4 milioane lei.

Pentru obiectivul Strapungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu vor fi cheltuiti in acest an 20,4 milioane lei, iar pentru Penetratie Splaiul Independentei - Ciurel - Autostrada Bucuresti - Pitesti sunt prevazuti 162 milioane lei.

De asemenea, 83,9 milioane lei vor merge la reabilitarea sistemului rutier si liniilor de tramvai pe soseaua Pantelimon, pentru largirea soselei Fabrica de Glucoza sunt vizati 41,3 milioane lei, pentru Penetratie Prelungirea Ghencea Domnesti si Supralargire Bd. Ghencea - 50 de milioane de lei, iar pentru Pasaj Doamna Ghica - 75 de milioane de lei.

Pentru achizitionarea autobuzelor electrice si a tramvaielor, prin Programele din Fondul European de Dezvoltare Regionala, sunt prevazuti in acest an 390 de milioane de lei, dintre care 245 de milioane de lei finantare externa nerambursabila. Pentru achizitionarea a 69 de autobuze hibrid urmeaza sa fie alocati 232 milioane lei. De asemenea 13 milioane lei ar urma sa fie cheltuiti in acest an pentru achizitia unor adaposturi modulare in statii de autobuz si troleibuz.

Sprijinul financiar acordat lacasurilor de cult ar urma sa totalizeze 10,4 milioane lei, sumele cele mai semnificative fiind destinate bisericii Iancu Veche Matasari (800.000 lei) si Arhiepiscopiei Bucurestilor - Cancelaria Patriarhala (770.000 lei), potrivit Agerpres.