Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos a declarat ca sunt probleme de finantere in ceea ce priveste realizarea autostrazii Sibiu-Pitesti.

"Problemele care tin de mediu au fost sesizate de catre Comisia Europeana, proiectul aflandu-se in curs de evaluare la nivelul Comisiei Europene. Practic, avem o problema pe de o parte legata de finantare. Sa nu uitam ca vorbim despre 122 km de autostrada si 3 miliarde de euro, valoarea acestei investitii. Pe de alta parte, avem problema implementarii proiectului, pentru ca acest proiect dupa cum se cunoaste acest proiect are cinci loturi din care se compune. Pentru primul lot a fost dat ordinul de incepere a lucrarilor, iar pentru lotul 4 si 5 inca contractele de executie lucrari sunt in curs de derulare", a spus Marcel Bolos.

"Pe acest traseu sunt 11 situri Natura 2000. In acest situri sunt foarte multe specii de animale, plante, insecte. Noi am intocmit raspunsul sub forma unui draft pentru a raspunde solicitarilor Comisiei Europene. Nu sunt singurii din Europa cu acest tip de probleme. Noi am sustinut ca aceasta specie de gandaci nu este afectata", a mai precizat ministrul, potrivit antena3.ro.