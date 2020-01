Majoritatea adultilor consuma stiri pe retelele de socializare, in tarile dezvoltate, si noi forme de media vor aparea in curand, odata cu avansul tehnologic, a declarat, marti, Damir Agovic, strategic partnership manager in cadrul Google, prezent la o conferinta de profil.



"Ca urmare a dezvoltarii tehnologice, in tarile dezvoltate, 62% dintre adulti consuma stiri pe retelele de socializare, ceea ce este nou. De asemenea, in tarile dezvoltate, majoritatea adultilor consuma stiri pe aplicatiile de chat, ceea ce este, de asemenea, ceva nou. Sunt noi forme de media la orizont, device-uri activate vocal, care vor schimba modul in care ne raportam la inteligenta digitala", a aratat reprezentantul Google, potrivit Agerpres.

El a precizat ca este clar pentru Google ca va creste numai daca si partenerii sai vor creste.

De asemenea, prezenta la acelasi eveniment, Ioana Avadani, presedintele Centrului pentru Jurnalism Independent, a subliniat ca avansul retelelor de socializare, mai ales TikTok, care a avut o crestere de 44% in download anul trecut.

"Daca nu gandim cu mintile acestor copii, inseamna ca ne facem treaba pe jumatate. In momentul in care facem o lege, sa ne gandim la toata lumea, inclusiv la beneficiarii ei. Acestia vor intra in piata consumatorilor de media in aproximativ cinci ani", a sustinut ea.

Avadani a afirmat ca oamenii nu sunt, in general, dispusi sa plateasca pentru content media.

"Sa nu ne imbatam cu apa rece, nu doar romanii nu vor sa plateasca pentru content. Un studiu Reuters arata ca 19% din oameni sunt dispusi sa plateasca pentru informatie, in tarile anglo-saxone, iar in celelalte tari 9%, la noi poate nici 9%", a continuat reprezentanta Centrului pentru Jurnalism Independent.