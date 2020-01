InternetCorp anunta lansarea VideoCorp, divizie autonoma de creatie multimedia si video marketing care va lucra indeaproape cu brandurile si cu alti publisheri pentru realizarea de continut video de calitate, dinamic si atragator.



Initiativa VideoCorp vine natural, ca urmare a reusitelor InternetCorp din zona de continut video din ultimii ani, a colaborarilor numeroase cu brandurile interesate de realizarea de content digital pentru publicul larg, dar si ca urmare a interesului din ce in mai crescut pentru acest mediu de storytelling, informare si entertainment.

VideoCorp va oferi servicii integrate de realizare a continutului video si audio pentru companii, agentii de media si publisheri. VideoCorp se va putea implica in realizarea creativa a conceptului, va pune la dispozitie know-how tehnic, aparatura necesara si se va ocupa cu realizarea efectiva a filmarilor, montajul clipurilor video, crearea de grafica animata si efecte vizuale.

Divizia va fi coordonata de Octavian Palade, Events & Content Strategist al publicatiei start-up.ro, jurnalist cu vasta experienta in realizarea si moderarea de continut video de calitate. ”In cei 10 ani de presa online am realizat ca prin continutul video iesi cel mai usor in evidenta ca brand, ca personalitate, ca publicatie. In oceanul de continut scris, un clip video bine realizat reuseste sa transmita cel mai bine un mesaj - fie ca vorbim despre content informativ, educativ sau publicitar. Acest tip de media are un impact puternic asupra utilizatorilor din mediul online si un potential ridicat de viralizare. Important este sa fii capabil sa adaptezi continutul si formatul dupa nevoile si asteptarile publicului, dupa tipul mesajului pe care vrei sa-l transmiti, dar si dupa cerintele tehnice si platforma pe care urmeaza sa fie publicat respectivul clip. Echipa VideoCorp e formata din oameni creativi, pasionati de continutul multimedia in toate formele lui, oameni pregatiti sa-si puna la dispozitie expertiza pentru a realiza unele dintre cele mai apreciate proiecte video, cele mai rasunatoare podcasturi si cele mai vizibile campanii de video marketing”.

Echipa VideoCorp este compusa din 8 profesionisti, printre care se numara Octavian Palade (Events & Content Strategist start-up.ro - coordonare, strategie & realizare), Razvan Dumitru (Creative Director InternetCorp - consultanta creativa, design & animatii), Vlad Andriescu (Editor in Chief start-up.ro - consultanta creativa si strategica), Florin Casota (Tech Editor start-up.ro - filmare & montaj), George Mocanu (Video Editor InternetCorp - montaj & animatii), Stefan Ion (Graphics Designer Internet Corp - design), Armand Iliescu (Redactor Wall-Street.ro & Editor Future Banking - filmare & montaj), Sorin Moisa (IT Support Internet Corp - live streaming & technical support). Serviciile oferite sunt urmatoarele: realizare de spoturi video publicitare, realizarea de clipuri video informative de tipul reportaj sau interviu, crearea de continut de presa de tipul branded content, realizarea de transmisiuni live, social media video ads, filmare, montaj, colorizare, realizarea de grafica animata, consultanta pentru strategia video.

Divizia VideoCorp lucreaza in stransa legatura cu divizia de branded content CreativeCorp si profita si de vasta experienta a jurnalistilor care activeaza la site-urile din potofoliul InternetCorp, dar si de know-how-ul de marketing & sales acumulat in ultimii 15 ani de activitate a companiei.

CEO-ul InternetCorp Raluca Mateiu a declarat: "Dupa cele 2 premii obtinute la Webstock si PRAward in 2019, dupa cativa ani in care ne-am tot dezvoltat pe continut si creatie video si dupa ce am reusit sa consolidam echipa in directia asta, era natural sa facem pasul urmator. Noua divizie pune oficial pe masa optiunilor pe care le oferim inca un element important. Poate unul dintre cele mai cautate in ecosistemul digital actual. Si nu am fi facut-o daca nu eram convinsi ca avem unii dintre cei mai buni oameni pentru asta."

Printre cele mai de succes proiecte multimedia ale Internet Corp se numara:

- Seria ”#NoHack, powered by Bitdefender” (Premiul 3 la categoria Best Use of Video, Webstock 2019; Premiul special Video Production, PR Awards 2019; nominalizare la categoria Best Marketing & Technology Podcast, Webstock 2019)

- Seria ”Sparge Miturile, Sparge Barierele powered by Startarium”

- Seria “Food for Thought powered by foodpanda”

- Seria “Shake the World powered by Vodafone”

- Seria “Technology like you powered by Mercedes-Benz”

- Seria live “Sanatatea in Focus” (productie pentru Secom)

- Infinite Review (live-stream de 12 ore)

Despre InternetCorp

InternetCorp este la momentul de fata unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata de publishing de online si cuprinde patru verticale de continut: business, stiri, lifestyle si target feminin, incluzand in portofoliu 8 site-uri proprii, precum start-up.ro, wall-street.ro, kudika.ro si garbo.ro. Pe langa site-urile proprii, InternetCorp lucreaza ca regie de vanzari pentru peste 30 de site-uri, precum Eurosport, Ziare.com, EVZ, Capital, Avocatnet.ro, Stareanatiei.ro, TimesNewRoman.ro.