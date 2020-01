Lectura sub un minut

Ministrul Finantelor, Florin Citu, sustine ca fuziunea dintre EximBank si Banca Romaneasca nu a fost inca aprobata nici de el, nici de Ministerul Finantelor Publice.



"Am fost intrebat de mai multi jurnalisti si trebuie sa fac aceasta precizare.

Tranzactia a fost aprobata in februarie 2019 de Guvernul PSD. Eu si Ministerul Finantelor Publice inca nu am aprobat fuziunea EXIM cu Banca Romaneasca. O sa anunt ce se intampla cu aceasta fuziune in ianuarie.

Deja am anuntat planurile pentru CEC Bank, atragerea BERD si IFC in actionariat. In primele zile din 2020 voi anunta ce urmeaza pentru EXIM Bank, EXIMAsig si Fondurile de Garantare si Contragarantare", a scris Citu pe Facebook.