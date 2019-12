Artistul folk Vasile Seicaru a declarat ca si-ar dori ca adevaratul spirit al Craciunului, acela al nasterii lui Iisus, sa revina, fiindca acum accentul se pune mai mult pe latura comerciala a sarbatorii si mai putin pe cea spirituala, fapt ce indeparteaza oamenii de la semnificatia reala a zilei de Craciun.

"Adevaratul spirit al Craciunului mi-as dori sa revina, dar nu este ceva obligatoriu, fiindca si eu ma bucur cand intru intr-un mall, eu doar spun cum ar trebui sa nu ne indepartam de semnificatia prima, de nasterea lui Iisus (...) Simt ca oamenii se cam indeparteaza de Dumnezeu. Nu e treaba mea sa judec, dar pot sa observ. Generatia tanara ar putea sa fie altfel, nu spun eu cum sa trebuie fie, fiecare e liber sa gaseasca calea. Calea catre Dumnezeu trebuie gasita de fiecare om in parte. Si nici nu imi propun sa fac vreo comparatie intre cum am trait eu Craciunul si cum se traieste astazi. Sunt doua lumi complet diferite, doua moduri de a intelege lumea total diferite (...) Ne-am indepartat foarte mult de ceea ce reprezinta semnificatia zilei de Craciun, ziua de Craciun, ziua sfanta a Nasterii Domnului inseamna altceva decat reprezinta astazi pentru majoritatea: azi se cuantifica in cate leduri sunt aprinse in orase, cate cumparaturi si cate cadouri avem de facut", a precizat, pentru AGERPRES, Vasile Seicaru.

Generatia tanara, sensibila la comercial

Cantautorul a mentionat ca generatia tanara este mai sensibila la ceea ce reprezinta comercialul, nu la ceea ce reprezinta cu adevarat aceasta sarbatoare.

"Nu acesta este spiritul Craciunului, dupa parerea mea. Pot sa fie si un milion de leduri intr-un loc, fiindca adevarata lumina vine de sus si nu se compara cu nimic. A sarbatori Craciunul in usoara austeritate, in ziua de azi se traduce in a fi 'dus cu pluta'. Cand eram copil asa se sarbatorea Craciunul, e adevarat ca oamenii erau mai saraci, dar erau mult mai aproape de spiritul Craciunului", a apreciat cantaretul.

Vasile Seicaru a spus ca una dintre cele mai frumoase amintiri ale sale, din Ajunul Craciunului, este legata de o poveste traita intens alaturi de fratele sau si de mama lor, in urma circa 60 de ani, in Parcul Central din Galati, orasul sau natal.

"Parca vad fotografia pe care o am, vad imaginea in care este fratele meu, Aurel, care este cu patru ani mai mic decat mine, si mama. Eram la Galati, intr-un parc saracacios, in Ajun de Craciun. Daca eu il vad in mintea mea pe fratele meu avand patru ani, este evident ca si eu eram tot mititel. Mama ne-a dus in Ajunul Craciunului la Parcul Central, unde nu era nicio lumina, erau doua-trei becuri aprinse pe ici, pe colo, din loc in loc erau locuri legate de basmele copiilor (...) Mama a spus ca facem si noi o fotografie - se platea inainte, venea fotograful, iti facea o fotografie si apoi, dupa trei-patru zile, mergeai si o luai. Asa era atunci. Dupa ce am facut fotografia langa un bradut care era pe acolo, mama a zis 'haideti sa va ia mama bomboane'. Avea cativa leuti in buzunar, fiindca eram saraci", a povestit Seicaru.

El si-a amintit cu emotie sentimentul care l-a incercat in seara de Ajun, atunci cand mama sa, din putinii bani pe care ii avea, le-a cumparat bomboane.

"A luat cateva bomboane invelite intr-un ziar, noi ne uitam cu gura cascata ca mama ne-a luat bomboane. Ni le-a pus asa, in fata, mi-a dat mie un pachetel si unul lui Relu. Cand am vazut bomboanele si m-am uitat la mama, lacrima. Noi ne-am bucurat extrem de mult pentru darul primit! (...) Noi ne bucuram ca ne-a luat bomboane, dar nu vedeam atunci momentul acesta legat de Dumnezeu, care este simplu de tot. Mama ne-a luat cu doi lei niste bomboane puse pe un ziar. Acesta este Ajunul de Craciun pe care eu mi-l aduc aminte cu cea mai mare bucurie si nu o sa ii uit niciodata pe parintii mei, fiindca, asa necajiti cum erau, ne-au dat la amandoi o educatie buna", a mai spus Vasile Seicaru.

Artistul a afirmat ca, in timpul copilariei, a trait intr-o legatura permanenta cu biserica si ca nu exista Craciun sau Pasti fara ca familia sa sa nu fie la biserica.

"Am trait in credinta, lucru pe care nu as putea sa spun ca l-am pastrat de-a lungul anilor asa cum l-am luat de la ai mei, l-am mai pierdut, dar esentialul nu se uita niciodata", a aratat Vasile Seicaru.

Cantaretul Vasile Seicaru, acompaniat la clape de Victor Hoaja - liderul grupului Armonia din Victoria - a sustinut, duminica seara, la Targu Mures, un concert de Craciun.